Des résidents en ont ras le bol du bruit provenant du parc industriel Freeman à Gatineau

Des résidents du quartier du Dôme, à Gatineau, demandent à la Ville de modifier le zonage du quartier industriel Freeman en raison de « bruits stridents » qui perturbent la qualité de vie et la quiétude des propriétés à proximité, selon leurs dires.

C’est la raison pour laquelle des membres de l’Association du Dôme ont tenu une rencontre, lundi, avec la conseillère du quartier en question, Isabelle N. Miron.

Ces mêmes résidents ont également appelé les élus de Gatineau à l’action lors de la dernière réunion du conseil municipal, mardi dernier.

C’est à un point où on ne va pas avec nos enfants dans notre cour arrière , décrit le président de l’Association, David Dufour. Il y a des gens, ça leur donne des maux de tête , ajoute ce dernier, sans compter l'imprévisibilité des bruits, tient-il à mentionner.

Un long processus

Des résidents du secteur demandent une modification du zonage depuis plus de 40 ans, rappelle M. Dufour.

On n’est pas des gens qui se plaignent pour rien , assure-t-il. Plus de 160 résidents ont notamment signé une pétition à ce sujet et M. Dufour parle de démarches concrètes .

Il se tourne vers la Ville pour faire bouger les choses.

Les citoyens, on paye des taxes, on a le droit de se faire entendre. On a aussi une voix.

On est un peu tannés d’entendre parler du politique, d’entendre parler de promesses , poursuit M. Dufour à la sortie de sa réunion avec Mme Miron. On veut des gens avec des actions. On veut que ça change, on veut qu’il y ait quelque chose qui se passe.

Cesser la vente de terrain

Un autre membre du comité exécutif de l’Association du Dôme, Clément Cloutier, va même plus loin et explique que les résidents demandent également un moratoire pour la vente de terrain ainsi qu’un règlement de contrôle intérimaire à l’endroit du parc industriel Freeman.

On sait que tout le monde fait son possible, mais après 40 ans, c’est plus juste le possible, c’est l'exécution de l’action , renchérit ce dernier, lui aussi impatient de voir les choses changer.

Il faut agir pour les citoyens, la quiétude et la santé.

M. Cloutier cherche à trouver un commun accord avec les entrepreneurs et la Ville et n’a pas l’intention de lâcher le morceau , comme le lance un autre membre de l’Association, Marc-André Brunet.

Une situation complexe

La conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, n’hésite pas à se ranger du côté des résidents et se dit satisfaite de la réunion tenue avec l’association.

Les résidents ont parfaitement raison de se plaindre des désagréments , reconnaît-elle. La situation ne peut pas continuer comme ça.

Le gros bon sang doit primer ici. Il y a des normes pour la santé publique des gens. On ne peut pas tout permettre sur le territoire de Gatineau.

Mme Miron admet néanmoins qu’il s’agit d’une situation complexe .

Il y a des étapes à faire, on va voir ce que notre règlement permet, comment faire pour faire changer le zonage dans cette zone industrielle , commence cette dernière.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Le hic pour les résidents, c’est que les industries, pour la plupart , sont en activité en toute légalité, en respect des règlements municipaux , selon la conseillère

On dirait [qu’au fil des ans], on a fait des modifications de zonage sans jamais prendre le recul nécessaire pour analyser la situation dans son entièreté , croit-elle.

Mme Miron s’engage à faciliter une rencontre entre l’Association du Dôme et le service de l’urbanisme de la Ville pour aller plus loin dans le dossier et chercher des solutions à long terme .

Ils veulent des actions, leur qualité de vie en dépend , poursuit-elle. Ils veulent que la Ville pose des gestes concrets et c’est ce qu’on va essayer de faire.

Cette dernière avertit que la situation ne sera pas réglée en claquant des doigts , mais prévoit que si la réglementation n'est pas assez sévère à Gatineau, ce sera peut-être au conseil municipal de se pencher là-dessus .

Avec les informations de Patrick Foucault