Après 25 ans d'attente, le centre de crise l'Éclaircie a été inauguré lundi après-midi. Ce centre de ressources sera opéré par le Partage Saint-François et ce sera accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour les personnes qui y seront référées. Un centre qui vient répondre à un réel besoin sur le terrain.

Entre 2008 et 2019, on parle d'une augmentation de 56 % des visites à l'urgence pour cause de santé mentale dans la région. Les appels au service Info-Social ont aussi augmenté de 40 % depuis le début de la pandémie ainsi qu'une hausse des appels de crise de 10 %.

Voilà pourquoi il était devenu nécessaire d'obtenir ce centre de crise, selon le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant de passage dans la région de l'Estrie lundi.

L'Éclaircie vient répondre à un réel besoin pour la communauté de Sherbrooke et des environs , a-t-il lors de l'inauguration.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : le directeur général du partage Saint-François et l'Éclaircie Sébastien Laberge, la députée de Saint-François Geneviève Hébert, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant députée de Sherbrooke, Christine Labrie, la mairesse de Sherbrooke Evelyne Beaudin et le conseiller Raïs Kibonge. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Il y aura huit chambres dans ce centre de crise et dix intervenants ont été embauchés. Le ministre Carmant s'est engagé à investir davantage pour répondre aux besoins additionnels s'il y a lieu.

Selon le directeur général du centre de crise l'Éclaircie ainsi que du Partage Saint-François, Sébastien Laberge, cela sera suffisant pour répondre à la demande pour aider les personnes en crise. Il rappelle que le centre de crise est un service d' hébergement temporaire de personnes qui ont un épisode de crise plus aiguë qui ne nécessite pas une hospitalisation. Donc oui pour ces gens-là, on pense que le nombre de places est adéquat pour la région.

Pour ce que nous on va offrir comme service, on croit que oui, c'est suffisant pour l'instant. Maintenant, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toute la demande en santé mentale en Estrie, on s'entend.

Si on voit qu'on est au maximum de notre capacité, à ce moment-là, on se tournera vers le ministère pour voir ce qu'on fait à partir de là , assure-t-il.

Publicité

Les députés de Saint-François, Geneviève Hébert, et de Sherbrooke, Christine Labrie, étaient présentes à cette inauguration, tout comme la mairesse Evelyne Beaudin.

Le gouvernement du Québec investit 3 millions $ sur une période de 3 ans pour le centre de crise l'Éclaircie.

Bilan positif pour Agir ensemble

D'ailleurs, le ministre Carmant était aussi de passage à Granby lundi demain, où l'initiative Agir ensemble a fait un premier bilan positif.

L'initiative a été mise sur pied par les organismes qui gravitent autour des familles vulnérables de la région de Granby. Dans le cadre de ce projet, des intervenants se réunissent chaque semaine afin d'aider les enfants dans le besoin.

Depuis le mois de janvier, 85 enfants auraient été accompagnés et ont pu éviter un signalement à la DPJ .

Publicité

Lionel Carmant espère que le projet inspirera d'autres régions du Québec .

Je suis extrêmement confiant, c'est vraiment un projet de bienveillance de la communauté et vous allez voir, ça va entraîner une diminution du nombre de signalements parce que plusieurs de ces enfants-là se font signaler parce qu'ils n'ont pas de services de première ligne et là on agit vraiment en amont , soutient le ministre.

Cet effort de concertation faisait partie des recommandations contenues dans le rapport Laurent.

Avec les informations de Jean Arel