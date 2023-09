Fin de vie pour la maison Bignell

La maison Bignell, située au cœur de Sillery au 1524, côte à Gignac, sera finalement démolie, a annoncé la Ville de Québec lundi.

La Municipalité a entériné la demande de démolition du propriétaire en jugeant que le bâtiment est jugé irrécupérable et représente un risque pour la sécurité.

L'administration Marchand dit avoir tenté, avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), de préserver le bâtiment, mais le manque d'investissement du propriétaire au cours des 35 dernières années rend la maison Bignell irrécupérable.

Un rapport d'inspection de Gilles Duchesneau Architecte datant du 7 novembre 2022 conclut que l'état de la maison est critique.

Situé sur un site patrimonial, il aurait fallu des investissements de près de 5 millions de dollars pour sauver le bâtiment, ce qui aurait été une décision irresponsable pour les contribuables, juge la Ville.

Après de nombreuses années de discussions, d’analyses, de travaux réalisés par la Ville conjointement avec le MCC et de démarches soutenues auprès du propriétaire, nous sommes devant le constat qu’il s’agit de la seule avenue possible raisonnable aujourd’hui , a fait savoir la responsable du patrimoine au comité exécutif, Mélissa Coulombe-Leduc, par voie de communiqué. Il faut garder à l’esprit que cette décision n’a pas été prise en 2023, elle a été prise chaque année depuis qu’elle n’est plus habitée et le premier responsable est le propriétaire. Nous réitérons par ailleurs notre engagement envers la protection du patrimoine et nous continuerons d’en faire une priorité.

La maison Bignell, une des plus vieilles maisons de Sillery, aurait été construite entre 1785 et 1817 et possède un intérêt patrimonial exceptionnel, selon la Ville.

Elle a été habitée jusqu'en 1973.

