Camp d’itinérants à Gatineau : « On ne veut pas qu’ils approchent des élèves »

Seringues, personnes intoxiquées, interactions désagréables… Le camp de sans-abri de l’aréna Robert-Guertin suscite des craintes près de l’école secondaire de l’Île, à Gatineau. Le centre de services scolaire s’inquiète pour la sécurité des élèves et du personnel.

En août, tout juste avant la rentrée scolaire, la directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), Nadine Peterson, a fait part de ses préoccupations lors d’une réunion du conseil d’administration quant à la présence du campement à proximité de certaines écoles.

À moins de 100 mètres de l’école secondaire de l’Île, des dizaines de tentes et de roulottes servent d’abris à des personnes itinérantes.

On ne veut pas qu'ils approchent des élèves, on ne veut pas que les élèves aient un sentiment d'insécurité en se rendant à l'école , soutient Mme Peterson. Selon elle, un travail de sensibilisation auprès des élèves et du personnel est devenu nécessaire.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), Nadine Peterson Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Il faut apprendre à vivre avec cette réalité. Par contre, pas au détriment de la sécurité de mes élèves et de mes employés.

Sur place, Radio-Canada a constaté que des jeunes marchent au beau milieu du campement lors de leurs déplacements à la rentrée et la sortie des classes. D’autres flânent à quelques mètres des tentes.

Des élèves racontent également avoir été prévenus d’éviter de se déplacer seuls à proximité de l’établissement. [Mes amis] ne veulent pas s’approcher des sans-abri. Même l’école nous a avertis de ne pas s’approcher de là , raconte une élève, Charlie Gauthier.

Ouvrir en mode plein écran Le camp de sans-abri de l’aréna Robert-Guertin (à gauche de l'image) suscite des craintes près de l’École secondaire de l’Île à Gatineau (à droite). Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Pour leur part, des parents rencontrés près de l’école disent préférer reconduire leur enfant à l’école. Je n’ai aucunement confiance. Je ne dis pas qu’ils sont méchants, mais je trouve que c’est trop proche de nos enfants , a confié la mère d’une élève, Mélanie Léonard, particulièrement préoccupée par la consommation de drogues au sein du campement.

Selon la directrice générale du CSSPO , la situation occasionne aussi des enjeux de salubrité.

Si on veut offrir un environnement éducatif sain et sécuritaire à nos élèves, il faut que ce soit propre, il faut que ça soit nettoyé. On ne veut pas avoir des seringues sur notre terrain.

L’an dernier, des sans-abri sont entrés dans l’établissement, a confirmé le CSSPO . Trois gardiens de sécurité de plus ont été embauchés pour la période du dîner, précise le centre de services. Aucun autre itinérant ne serait entré dans l’école depuis.

Mauvais souvenirs

Des enseignants, qui n’ont pas souhaité accorder d’entrevue, se disent également préoccupés par la proximité et l’ampleur du campement considérant l’agression brutale d’une élève survenue il y a sept ans.

En 2016, une adolescente a été agressée sauvagement par un sans-abri à sa sortie de l’école secondaire de l’Île. Au lendemain de cet événement, le maire de Gatineau de l’époque, Maxime Pedneaud-Jobin, avait pris la décision de ne pas reconduire le projet de campement pour sans-abri installé dans le secteur.

L’ancienne commissaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Francine Lorange, se rappelle très bien de l'événement qui avait choqué la population. Elle se souvient que la présence policière avait été renforcée. Elle constate que le campement dans le secteur est beaucoup plus imposant aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Francine Lorange, ancienne commissaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Je ne veux pas qu'il arrive un autre incident comme il est déjà arrivé , poursuit l’ancienne commissaire qui s’est impliquée dans le milieu scolaire pendant plus de 20 ans. C'est quelque chose d'important nos jeunes, c'est notre avenir.

Il est temps qu’il y ait quelque chose de fait.

Le nombre de personnes en situation d’itinérance recensées en 2022, en Outaouais, est presque cinq fois supérieur à ce qu’il était quatre ans plus tôt. D’après le cabinet de la mairesse, 83 tentes et roulottes se trouvaient près de l’aréna Robert-Guertin en date de vendredi dernier.

Publicité

Le CSSPO ne rapporte pas d’incidents graves en lien avec la problématique, mais souhaite les prévenir.

Cohabitation difficile

De concert avec la Ville de Gatineau, une plus forte présence policière est assurée, des travailleurs sociaux sont déployés sur le terrain et il y a plus d’agents de sécurité à l’école secondaire de l’Île.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique qu’un effort est nécessaire pour améliorer la cohabitation.

S’il est difficile de recueillir des données sur la problématique, l’inspecteur au service de proximité, Mathieu Tremblay, est au fait que des incidents peuvent survenir en raison de la cohabitation.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Tremblay, inspecteur au service de proximité du Service de police de Gatineau (SPVG) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

On met à profit notre équipe de gendarmerie qui est tout le temps en patrouille sur le territoire. Ils sont au courant de la situation. Ils vont faire des vérifications fréquentes , précise également le l’agent.

Le plus fréquent, c'est surtout les appels [pour] des personnes suspectes, donc une personne a un comportement qu'on peut trouver dérangeant ou inquiétant.

Des policiers éducateurs sont aussi présents à l’école aux heures jugées critiques, soit en début et en fin de journée, ainsi que sur l’heure du dîner. M. Tremblay précise que les agents sont parfois à bord de véhicules non marqués, et qu’une équipe de patrouille à vélo fait une vérification des sentiers cyclables autour de l’école.

Publicité

Sentiment d’impuissance

Le Gîte Ami, un centre d'hébergement temporaire, a aussi pignon sur rue à proximité de l’école. Sa directrice générale Lise Paradis indique que des préoccupations ont été soulevées par le passé lorsque l’aréna Robert-Guertin était utilisé comme halte-chaleur.

Elle est prête à trouver des pistes de solutions, même si son organisme n’est pas responsable du campement. Certains campeurs viennent toutefois sonner à la porte du Gîte à la recherche de services, explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Lise Paradis, la directrice générale du Gîte Ami. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Lorsqu'on a [des lits disponibles] on les prend. [...] Il y a beaucoup de personnes pour qui c'était une première situation d'itinérance , poursuit Mme Paradis. Présentement, on est à pleine capacité à 60.

On intervient souvent lorsqu'il y a des situations problématiques. Mais il y a les travailleurs de rue du CIPTO , du BRAS qui viennent faire leur tour quand ils peuvent , soutient la directrice générale.