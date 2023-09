La mobilisation citoyenne au cœur de la Semaine de la rage climatique 

Une « Semaine de la rage climatique » a été lancée lundi. Des activités sont notamment prévues à Montréal, à Québec et en Estrie afin de pousser les citoyens à se mobiliser.

C'est le Comité unitaire estrien pour l'environnement qui coordonne la mobilisation dans la région. Il a entre autres organisé une conférence de presse lundi matin au coin des rues Wellington Nord et Frontenac. Des représentants du milieu étudiant, des milieux communautaires et des travailleurs étaient de la partie.

Deux revendications qui nous unissent, entre autres, c’est la question de bannir les énergies fossiles d’ici 2030, qui arrive déjà rapidement et qui n’est pas assez rapide, selon le contexte, et de taxer massivement la richesse pour réinvestir dans les services publics. On reconnaît que les plus grands pollueurs, les plus grands richissimes de ce monde, c’est eux qui essaient de contribuer le moins possible aux différents trésors publics. Il faut répartir la richesse pour faire face à la crise climatique , estime Marianita Hamel, de Solidarité populaire Estrie.

La crise climatique est là, elle est maintenant. Il faut passer à l’action. Il y a nécessité de faire pression, que la population se mobilise, car les gouvernements, les institutions, les banques, les grandes corporations n’agissent pas en conséquence de la crise actuelle.

La semaine se terminera avec une Grande marche pour le climat vendredi. Cette dernière partira du parc Jacques-Cartier.

Vote de levée de cours

Un vote de levée de cours doit aussi être organisé mercredi au Cégep de Sherbrooke. Des grèves sont également prévues à l'Université du Québec à Montréal et dans certains cégeps.

On sent vraiment un certain abandon du gouvernement et des personnes au pouvoir. On se retrouve à devoir se mobiliser comme ça, car on sait ce qui s’en vient , soutient Élianne Rodrigue, du Comité écolo du Cégep de Sherbrooke.

Le consensus scientifique est là, on a peur, donc on se mobilise, on fait la rage climatique et on espère pouvoir changer les choses, influencer le gouvernement, influencer la population à se mobiliser.

Impacts sur les travailleurs

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) Estrie dénonce de son côté les impacts des changements climatiques en milieu de travail.

Ça change leurs conditions de travail. Vous pouvez penser aux travailleurs de la construction, qui doivent travailler avec des températures de plus en plus élevées. On peut penser aux gens en éducation ou dans la santé, qui doivent travailler dans des bâtiments qui ne sont pas correctement isolés. On peut penser à ceux qui travaillent en agriculture. Il y a un ensemble de conséquences concrètes et directes sur les conditions de travail qui sont liées aux changements climatiques , souligne Steve McKay, de la CSN Estrie.

La Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie soutient par ailleurs que les populations les plus vulnérables sont souvent les premières à être affectées par les changements climatiques. La coordonnatrice Rosalie Dupont fait remarquer que ces changements renforcent les inégalités sociales.

Quand on regarde les zones inondables ici en ville, ce sont souvent des quartiers défavorisés, où les gens sont dans l’impossibilité d’avoir une assurance pour être capable de faire face à ces dommages-là , constate-t-elle.

Ces populations vont par ailleurs être plus affectées par les îlots de chaleur, croit-elle. Dans certains quartiers plus défavorisés, on a des bâtiments très hauts, une grosse couverture au niveau de l’asphalte, et très peu de parcs, très peu de piscines à proximité.

Revaloriser la mobilisation sociale

Pour marquer la semaine, une soirée de confection de pancartes et de bannières est notamment prévue lundi soir dans les locaux du Carrefour de solidarité internationale, sur la rue Moore.

Une soirée documentaire est aussi à l’horaire mercredi soir à la salle l'ArtiShow du Cégep de Sherbrooke.

Comme simple citoyen, ce qu’on peut faire, c’est de revaloriser la mobilisation sociale. Être capable de prendre la rue, de faire pression sur le gouvernement , martèle Marianita Hamel.

Avec les informations de René-Charles Quirion