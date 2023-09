Plus de quatre ans après le début des efforts, l’importance historique de l’édifice de l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague est finalement reconnue de façon officielle. Une plaque de la Fiducie du patrimoine ontarien y a été dévoilée aujourd’hui.

En juin 2019, le réseau d’action communautaire (RAC) de la Haute-Ville a appris qu’un promoteur immobilier planifie recouvrir l’édifice de stucco, ce qui aurait effacé les détails architecturaux de l’édifice.

Cortney St-Jean, présidente du RAC de la Haute-Ville, raconte que son groupe est alors passé à l’action. On a présenté devant notre conseiller deux fois, et par décembre 2020, on a réussi à convaincre notre maire et notre conseil de protéger l’édifice , explique-t-elle.

Cette école [a été] essentielle au développement de l’éducation en français dans notre ville et dans notre province.

La nouvelle plaque est placée près du trottoir, où la municipalité a un droit de passage, de façon à ne pas empiéter sur le terrain privé du promoteur immobilier.

Un pied de nez au règlement 17

Le règlement 17, qui interdisait l’enseignement en français en Ontario, a été en vigueur de 1912 à 1927.

Le sociologue et historien Donald Dennie, qui a appuyé les démarches du RAC , explique que l’école a été construite en 1913 comme école bilingue avant de devenir unilingue francophone en 1923.

Ouvrir en mode plein écran Cortney St-Jean ne cache pas sa satisfaction d'avoir enfin pu avoir une plaque racontant l'histoire d'une des écoles les plus vieilles de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

C’était une tentative, je crois bien, de faire un pied de nez au règlement 17 , explique-t-il.

Au cours des recherches qu’il a effectuées à ce sujet, il souligne qu’il semble ne pas y avoir eu de tensions publiques entre francophones et anglophones à l’époque. Certains syndiqués disent que c’est dû au fait que dans les mines, les gens pouvaient s’entendre.

L’importance de cet édifice pour la communauté franco-ontarienne n’est plus à démontrer, et la plaque pourra rappeler à tous les passants le rôle crucial de l’école Saint-Louis-de-Gonzague dans le combat pour l’éducation francophone dans la région du Grand Sudbury.

Avec les informations de Loïc Gauthier Le Coz