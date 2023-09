Grève des scénaristes aux États-Unis: des impacts sur l’emploi au Québec

Des entreprises québécoises poussent un soupir de soulagement après l’accord de principe conclu dimanche entre les dirigeants syndicaux et les studios hollywoodiens.

L’entente pourrait mettre fin à la grève des scénaristes après près de cinq mois, ce qui permettra de redonner du travail à l’industrie du grand écran au Québec.

Pour le président de Solotech, solution événementielle Canada et ancien président des studios MELS, Martin Carrier, il s’agit d’une excellente nouvelle puisque les tournages étrangers donnent énormément de travail aux Québécois et Québécoises. Pour l’industrie des effets visuels, le Québec est un pôle mondial , explique-t-il au micro de Patrick Masbourian à l’émission Tout un matin. Il croit que l’un des points les plus importants de l’accord conclu est la portion concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de scénarios, ce qui est très encourageant pour la suite. Les 11 500 membres de la Writers Guild of America débrayent en effet en raison de problèmes de rémunération, mais aussi parce que les studios hollywoodiens utilisent l'intelligence artificielle pour créer des scénarios.

Du travail en 2024

Selon lui, il faudra attendre encore quelques mois après la fin de la grève pour que les contrats commencent à affluer chez nous. Il y a toujours un peu de temps de préparation avant de lancer un tournage. Des lieux de tournage à trouver, des décors à monter. À son avis, les circonstances sont favorables pour qu'on puisse accueillir des tournages étrangers au Québec dès le début de l’année 2024.

L’industrie du cinéma, au Québec, est un secteur tout de même précaire pour les travailleurs et travailleuses et Martin Carrier souligne que le coup dur de cette grève en représente un de plus à la suite de la pandémie. Nos crédits d'impôt ne sont plus ceux qui sont compétitifs à l’international, affirme-t-il. Il y avait déjà des gens qui cherchaient [du travail dans] d’autres secteurs, avec la pandémie qui n’a pas aidé. Les gens qui se sont tournés vers d’autres carrières, on espère pouvoir les ramener.

Avec les informations de Patrick Masbourian, animateur à l’émission Tout un matin.

Avec les informations de Associated Press