L’église Saint-Édouard de La Baie reçoit 18 000 $ de Québec

Le dossier de l’église Saint-Édouard de La Baie franchit une nouvelle étape. Québec a annoncé une somme de 18 000 $ pour la requalification de l’ancien lieu de culte situé dans le secteur de Port-Alfred.

Cette somme servira à étudier de quelle façon il sera possible d'y mettre en place des projets accessibles à la communauté. Les membres du comité espèrent que les travaux débutent en 2024.

On a démarché pour justement trouver une nouvelle vocation à l'église et ça passait par un programme qui était très intéressant , a lancé le président de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard, Lucien Frenette.

Le même programme de Québec fournira 700 000 $ pour des rénovations à l'église Saint-Joseph d'Alma.

Ouvrir en mode plein écran Lucien Frenette est président de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Le comité milite depuis plusieurs années pour redonner à la communauté le bâtiment qui a été fermé en 2006.

Publicité

Après avoir perdu son combat pour la mise en place d'une bibliothèque, le comité a mandaté la consultante Isabel Brochu pour qu’elle mène une étude pour déterminer les usages qui pourraient être faits à l’intérieur de l’église. En mai, lors de l'assemblée générale annuelle, elle avait présenté huit possibilités d'organismes qui pourraient s'y installer.

On veut avoir un lieu multifonctionnel à la fois culturel et communautaire, on veut qu'il soit disponible pour la collectivité, pour les citoyens , a ajouté M. Frenette.

Patrimoine Saint-Édouard a également déposé une demande afin que le bâtiment soit protégé de toute démolition. Le dossier est actuellement entre les mains du gouvernement du Québec.

Une main tendue à Saguenay

De son côté, le député de Dubuc, François Tremblay, tend la main à la Ville de Saguenay pour qu'elle s'implique dans le projet. Ce dernier n’a jamais caché sa déception après que le projet de bibliothèque dans l’ancien lieu de culte ait été abandonné par les autorités municipales. Ce projet de conversation était évalué au minimum à 18 millions de dollars.

Ici, il y a des besoins criants au niveau de l’usage communautaire et culturel. On souhaite revitaliser le secteur qui a été prospère il fut un temps aussi au niveau industriel. On a des projets et des partenaires très intéressés à s’investir dans le bâtiment, alors on va de l’avant. J’espère aussi que Saguenay se commettra pour être partenaire. Je sais que ma collègue mairesse [Julie Dufour] est favorable à la sauvegarde du bâtiment. Maintenant, on va se planifier et j’ai l’intention d’avancer dans ce dossier , a mentionné le député de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Ouvrir en mode plein écran Le député de Dubuc, François Tremblay, portait un chandail du Culte de Port-Alfred, un festival organisé sur le parvis de l'église Saint-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Le conseiller municipal et président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard, indique pour sa part que la volonté municipale est bien présente.

Publicité

Il ajoute que cet investissement est la démonstration que Québec croit au projet. Raynald Simard a d’ailleurs rencontré le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lors du caucus de la CAQ tenu à l’hôtel Delta Saguenay il y a quelques semaines. Selon M. Simard, le ministre a été impressionné par l’architecture du bâtiment.

Il y a une volonté municipale de l'arrondissement à La Baie aussi qui est présente. [...] Je pense que le ministre a été carrément épaté par les photos qu'on lui a montrées , a affirmé Raynald Simard.

D'après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier