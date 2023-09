Un espace de soins cliniques dans un Pharmaprix de Québec

Depuis 2021, les pharmaciens québécois peuvent offrir de plus en plus de services de santé au public. Lundi, Pharmaprix lance un projet pilote avec des espaces dédiés à des soins cliniques dans cinq pharmacies pour mieux faire connaître ces services, une d’entre elles est à Québec.

Oui, c’est là depuis deux ans, mais les services sont encore un peu méconnus de la population générale, donc d’avoir quelque chose de visible et accessible, je pense que ça va permettre de faire rayonner les services en pharmacie , soutient Julie Jean, la pharmacienne propriétaire du Pharmaprix sur le boulevard Henri-Bourassa qui participe au projet.

Différentes pharmacies s’organisent différemment pour offrir les services. Peu importe la pharmacie avec laquelle on fait affaire, on peut avoir ces services-là. Dans les 1900 pharmacies du Québec, il y a déjà des bureaux de consultation qui sont prêts à offrir les services cliniques , précise Marie-Pascal Beaulieu, directrice pharmaceutique à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Ouvrir en mode plein écran Les locaux des consultations sont équipés avec tout le matériel nécessaire. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les cinq Pharmaprix participant au projet pilote ont été dotés d’espaces cliniques aménagés comme des bureaux de médecins avec réception, salle d’attente et salles de consultation fermées.

C'est vraiment un endroit dédié pour offrir des soins aux patients qu'on avait déjà le droit de faire depuis quelques années, mais qu'on faisait à travers les opérations du laboratoire, donc là on va pouvoir faire ça dans un endroit confidentiel pour les patients avec du personnel dédié pour le faire , souligne Julie Jean.

La clinique est ouverte du lundi au samedi, elle a dû engager un pharmacien supplémentaire ainsi qu’une infirmière et une assistante technique pour accueillir les patients. La pharmacienne s'entend à terme à une cinquantaine de patients par jour.

C'est un peu leur façon qu'ils ont décidé d'organiser les soins et d'aider leurs pharmaciens propriétaires à offrir un service clinique , explique Marie-Pascal Beaulieu. Différentes initiatives du genre ont été lancées dans les pharmacies du Québec.

Services offerts

Comme dans d’autres pharmacies, les patients pourront donc y recevoir des services incluant la vaccination et l’ajustement de la médication pour plusieurs maladies chroniques.

Les pharmaciens peuvent également renouveler et prolonger certaines ordonnances en plus de prescrire des traitements pour certaines conditions comme le zona, certaines allergies, les infections urinaires, les douleurs menstruelles, certaines ITS , l'acné, l’eczéma et la prévention de la maladie de Lyme. Ils peuvent également prescrire la contraception orale d’urgence. La majorité des services en question sont couverts.

Selon Marie-Pascal Beaulieu et Jeff Leger, le président de Pharmaprix, les pharmaciens peuvent contribuer à désengorger les urgences et d’autres ressources du système de santé.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc