Plus de 400 caribous pour la harde au nord de La Sarre

Un inventaire aérien réalisé en février 2022 a permis de repérer entre 446 et 465 caribous forestiers au nord de La Sarre, en Abitibi-Ouest.

Ces informations sont les plus précises et les plus récentes à ce jour pour tenter de dénombrer le nombre de caribous forestiers dans ce secteur. Cette population de caribous parcourt des milliers de kilomètres entre le Québec et l’Ontario. Trois équipes ont été mobilisées pour repérer les population en partance de Matagami, dans le Nord-du-Québec, de Moosonee, en Ontario, et de la mine Detour Lake, également en Ontario.

En tout, 58 groupes de caribous ont été localisés, variant de 1 à 18 individus, et la quasi totalité ont été observés au nord du 50e parallèle et 83 ont été localisés dans la partie québécoise de la zone d’inventaire , précise le rapport dévoilé par le ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (Nouvelle fenêtre).

Pour l’ensemble de ces caribous repérés lors de l’inventaire, 38 % étaient des mâles, 40 % des femelles et 22 % des faons. Ces résultats peuvent sembler optimistes lorsque comparés à l’état de la situation dans les autres hardes au Québec.

À Val-d’Or, la harde ne compte que neuf individus en enclos, où l’unique faon né cet hiver n’a pas survécu. Dans Charlevoix, le ministère estime la population à 31 individus, alors qu’ils étaient 126 en 1992, dans cette même région. La pression est également importante en Gaspésie, où les femelles sont capturées par hélicoptères et placées en enclos durant l’hiver, avant d’être relâchées au printemps avec leurs petits. Aucun faon n’a survécu lors de la dernière saison et une femelle est morte d’une infection.

Ainsi, si le sort des caribous de la harde Détour semble moins précaire. Cette population aurait diminué depuis les années 1980. Cela dit, considérant que 22 % de cette population est juvénile, il y a lieu de conclure que la population a amorcé une croissance ou qu’à tout le moins, un petit baby-boom est survenu en 2021-2022.

Ce portrait est le plus net et le premier aussi complet à ce jour. D’autres évaluations avaient été effectuées dans le passé, mais toujours de manière partielle, notamment parce que l’Ontario menait ses analyses de son côté ou que le Québec effectuait ses relevés pour son territoire. Puisque les populations sont transfrontalières, le portrait était incomplet.

Des données essentielles de référence

Ces travaux constituent la première réalisation d’un inventaire exhaustif de l’ensemble de l’aire de répartition de la population Detour et permet d’obtenir une base de référence quant à son abondance , cite le rapport de l’inventaire aérien.

Il aura fallu investir environ 500 millions $ grâce à l’implication financière du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, de l’entreprise forestière Green First [aujourd’hui Chantiers Chibougamau], des compagnies minières Agnico Eagle et Hecla Québec de même que la Première Nation Abitibiwinni.

L’espèce est désignée menacée depuis 2003, c’est-à-dire depuis 20 ans. De nombreuses études ont été menées pour tenter d’atténuer les menaces de voir l’espèce disparaître, notamment en diminuant les perturbations de son habitat.

En 2007, pour la harde située au nord de La Sarre, une stratégie avait été élaborée pour l’aménagement de l’habitat afin de protéger les aires de mises bas, là où les femelles donnent naissance à leurs petits. Des choix d’aménagements ont été effectués afin de déterminer où prélever la ressource forestière pour tenter de minimiser la perturbation du milieu naturel.

À quand une stratégie nationale?

L’élaboration d’un plan d’aménagement de l’habitat s’était amorcé en 2007, du côté québécois. Le projet impliquant des environnementalistes, l’industrie forestière et la Première Nation Abitibiwinni tend vers des résultats.

Les données de l’inventaire transfrontalier permettront de mieux comprendre l’impact des aménagements sur les populations. Cette collaboration des savoirs autochtones, des revendications environnementales et des besoins de l’industrie [forestière ou minière] pourrait inspirer la nouvelle stratégie de protection du gouvernement du Québec. Cette stratégie accuse déjà cinq ans de retard sur sa livraison.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, assure que la stratégie du gouvernement du Québec sera présentée d’ici la fin de l’année 2023.

Québec soutient également que d’autres inventaires seront effectués afin de suivre la démographie des populations.