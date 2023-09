Identité de genre dans les écoles : un manque de ressources décrié en Gaspésie

Alors que les questions d’identité de genre et de diversité sexuelle dans le cursus scolaire s'immiscent dans les débats au Québec, des comités LGBTQ+ de la Gaspésie insistent sur l'importance de combattre les discours alarmistes et d'augmenter les ressources éducatives pour combler les besoins en la matière dans la région.

Étant donné qu’on est dans une région plus éloignée, on n’a pas autant de services que ce qu’on peut trouver en ville , explique Corinne Lamy, responsable à la coordination de l’Association LGBT+ Baie-des-Chaleurs.

J’ai eu beaucoup de rencontres avec différents membres du personnel dans les écoles et ils sont contents qu’on existe et [ils] voudraient demander plus nos services que ce qui est possible , ajoute-t-elle.

Mme Lamy était, jusqu’à tout récemment, la seule employée payée de cet organisme, qui fonctionne grâce au travail de bénévoles et d'un conseil d’administration. Une intervenante fait maintenant partie de l’équipe. L'Association est le seul organisme du genre à être incorporé en Gaspésie, selon Mme Lamy.

Malgré tout, les besoins sont grands. Parmi ses différentes activités, l’Association s'implique dans les établissements d’enseignement en donnant des ateliers informatifs, en aidant le personnel à accompagner des jeunes trans ou en questionnement, ainsi qu'en facilitant le lien avec d'autres organismes spécialisés, comme le GRIS-Montréal.

Ces activités vont de pair avec les directives du guide à l'intention des milieux scolaires, Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre, du ministère de l’Éducation du Québec, publié en 2021.

Besoins chez les jeunes en Haute-Gaspésie

Le système d’éducation est débordé, il y a une pénurie de main-d’œuvre [...] Donc, d’aller faire de la prévention, de l’éducation, d’aller agir sur l’intimidation sur l’homophobie, la transphobie, c’est une charge supplémentaire pour les écoles , soutient Rosie-Roch L’allier, président du comité LGBT Haute-Gaspésie, en entrevue à l’émission Bon Pied Bonne Heure.

Ils nous le disent : ils n’ont pas vraiment le temps de mettre l’énergie à cet endroit-là, ils sont toujours en train d’éteindre les feux , observe le président, qui a collaboré avec des écoles secondaires du nord de la péninsule Gaspésienne

Le comité, qui fonctionne grâce à un conseil d’administration composé de bénévoles, fait lui aussi de la sensibilisation dans les écoles et organise des activités sociales pour toute la communauté LGBTQ+ de Sainte-Anne-des-Monts.

Selon Rosie-Roch L’allier, les craintes de certains de voir les jeunes bombardés de contenu visant à leur inculquer une idéologie du genre ne sont pas fondées. Tout ça crée de la peur, et la peur, ça crée de la détresse psychologique, ça peut faire augmenter le taux de suicide chez les jeunes et les moins jeunes, donc c’est inquiétant , estime Rosie-Roch L'allier.

Le centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées, le CSS René-Lévesque, le CSS des Chic-Chocs, ainsi que deux écoles secondaires de la Gaspésie n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue.