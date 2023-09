5 évènements à ne pas manquer à POP Montréal

Le directeur créatif du festival POP Montréal, Daniel Seligman, est catégorique: les amateurs et amatrices de musique sont sur le point de vivre une fin de semaine tellement relevée qu’elle prolongera l’été de quelques jours! Pour cette 22e édition, la fête commence ce mercredi 27 septembre et se poursuivra jusqu’au dimanche 1er octobre.

La programmation mêle habilement les talents locaux et les artistes internationaux. Parmi les groupes de chez nous, le tout nouveau super-groupe La Sécurité sera de la partie, tout comme Gayance, nommée dans la courte liste du Prix Polaris 2023. Ce sera aussi le retour de la harpiste pop Emilie Kahn qui offrira quelques nouveautés de son prochain album à paraître en octobre et le nouvel album de pop expérimentale de Laurence-Anne, Oniromancie, sera lancé dans le cadre de POP Montréal à la Sala Rossa, le 28 septembre.

Le festival, qui offre également une portion cinéma et expositions artistiques diverses, veut surtout servir un aperçu de ce que tous les styles musicaux ont à offrir sur la scène underground du moment. C’était une anomalie, quand nous n’avions que des groupes locaux durant la pandémie, explique Daniel Seligman. Nous sommes reconnus pour notre programmation qui permet d’amener des légendes de l'underground à Montréal, comme Bonnie Prince Billy cette année.

Depuis sept ans, l’équipe du festival a choisi d’opter pour un modèle less is more . On veut mieux payer les artistes et, comme nous avons une programmation plutôt nichée, on ne veut pas créer de compétition entre nos artistes, précise le directeur créatif. On a réalisé que plutôt que d’avoir 400 groupes, c’était mieux d’en avoir 200 et de leur donner plus de chance d’être vus.

Des temps plus durs pour les festivals

Comme cela a été le cas pour plusieurs petits festivals, la sortie de pandémie a été difficile pour POP Montréal. « L’inflation, la montée des coûts de production, les subventions d’urgence que nous n’avons plus… Ce sont beaucoup de problèmes avec lesquels nous devons jongler, souligne Daniel Seligman. Nous avons décidé de devenir une OBNL. Les gens peuvent donner de l’argent au festival et recevoir un reçu pour leurs impôts. On utilise toutes les méthodes qu’on peut pour garder la musique en vie. »

Dans la vision artistique, rien n’a changé: c’est multigenre, c’est diversifié et c’est basé sur la découverte. Ce sont mes goûts musicaux qui sont mis de l’avant et ils sont éclectiques, donc le festival l’est tout autant , mentionne Daniel Seligman en riant.

Le top 5 de Daniel Seligman

1 Bonnie Prince Billy

C’est un auteur-compositeur-interprète et acteur américain qui est réputé pour sa musique indie-rock mystérieuse depuis plus de trois décennies.

Il est originaire de Louisville dans le Kentucky. Je l’avais programmé à Montréal il y a 10-15 ans. Ce n’était pas à POP, mais c’était incroyable. Je l’ai aimé chaque fois que je l’ai vu en spectacle. - Daniel Seligman

Bonnie Prince Billy sera en spectacle en plateau double avec Beyries, le 1er octobre au Théâtre Rialto.

2 Candi Staton

C’est une chanteuse américaine nommée à quatre reprises aux Grammy Awards, réputée pour sa musique dance et son succès You Got the Love.

On l’avait confirmée pour 2020 et ça n’a pas été possible à cause de la pandémie et j’étais tellement déçu. Le point positif, c’est que maintenant on la reçoit pour sa tournée d’adieux donc ce sera encore plus spécial. -Daniel Seligman

Candi Staton sera en spectacle avec Janette King et ThatHonestGuy, le vendredi 29 septembre au Théâtre Rialto.

3 Bell Orchestre

C’est un groupe instrumental collaboratif. Leur premier album en plus de dix ans, House Music, est sorti en mars 2021. Une édition spéciale de leur album As Seen Through Windows (2009) a été rendue disponible en avril dernier.

C’est un groupe de Montréal qui est vraiment avant-gardiste. Leur spectacles sont des expériences pour les sens. - Daniel Seligman

Bell Orchestre sera en spectacle avec ANJIMILE et Sauf les drones, le jeudi 28 septembre à l’Entrepôt77.

4 Dr Cornel West

C’est un ancien professeur en pratique de la philosophie publique à l'Université Harvard et professeur à l'Université Princeton. Il a écrit 20 livres et en a édité 13. Il est surtout connu pour ses classiques, Race Matters et Democracy Matters.

Je sais que ce n’est pas de la musique, mais je suis vraiment fier qu’on ait choisi un philosophe dans notre programmation. Il a tellement de choses à dire sur la musique et sur la vie. - Daniel Seligman

Toward Prophetic Resonance – Une conversation sur la voix, le funk, l’esprit et la démocratie avec le Dr Cornel West, sera modéré par James Oscar et la DJ Elle Barbara fera partie de l'événement, le samedi 30 septembre 2023 au Théâtre Rialto.

5 Bahamadia

Artiste accomplie, écrivaine et productrice, c’est une artiste hip-hop qui se démarque par sa plume originale qui lui a valu de nombreuses collaborations avec d’autres artistes comme The Roots et Morcheeba.

Elle a fait partie des premières éditions de POP Montréal et je suis vraiment fier de ramener des artistes plusieurs fois dans nos différentes éditions. J’adore cette loyauté. - Daniel Seligman

Bahamadia sera en spectacle avec Shabazz Palaces, Blxck Cxsper et Thelonius, le vendredi 29 septembre à L’Entrepôt77

Toute la programmation de la 22e édition de POP Montréal se trouve aupopmontreal.com (Nouvelle fenêtre)