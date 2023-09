Jérémie Roberge, le nouveau DG de Santé en français pour « une cause qui me tient à cœur »

Le directeur général de Santé en français au Manitoba, Jérémie Roberge, se dit « très fier » d'entamer un nouveau défi professionnel à ce poste et ajoute que la cause de la santé en français en milieu minoritaire « lui tient à cœur ».

Il entrera officiellement en fonction le 2 octobre prochain. Il remplacera la directrice générale actuelle, Annie Bédard, à ce poste.

Cette dernière entamera sa dernière journée en tant que directrice générale de Santé en français au Manitoba le 3 novembre, après 17 ans à la tête de l'organisme.

Depuis 2017, le parcours professionnel de Jérémie Roberge le lie au réseau de Santé en français. Il a d'abord été agent de communication de mobilisation de connaissance dans le bureau principal de la Société santé en français à Ottawa.

Puis pendant trois ans, entre 2019 et 2022, il occupe le poste de directeur général du réseau Santé en français au Nunavut.

Je vivais tout l'intérêt et la passion du mandat. [...] Il y avait un aspect de partage culturel entre notre francophonie du Nunavut et la culture inuite , dit Jérémie Roberge. Il s'agit surtout de la réconciliation avec les peuples autochtones, tient-il à ajouter.

En juillet 2022, il met le cap sur le Manitoba pour devenir analyste des services en français.

Quand on travaille pour Santé en français, c'est important d'être engagé et de le sentir dans le fond de ses tripes et faire vivre pleinement le mandat de l'organisation , affirme Jérémie Roberge.

Pour moi la continuité d'être en situation minoritaire était importante pour poursuivre ma contribution. Il y avait quelque chose de congruent de venir à Winnipeg et au Manitoba dans le contexte de vérité et de réconciliation et historique de la francophonie manitobaine. Ça m'a attiré de me joindre à cette communauté , ajoute-t-il.

Poursuivre la collaboration

Après avoir décroché une maîtrise en étude politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, l'homme de 39 ans a entamé sa carrière dans le monde de la santé, pour le compte d'un Centre de santé et de services sociaux au Québec, l'équivalent d'un office régional de la santé au Manitoba , explique-t-il.

Il indique qu'il était responsable de coordonner un Institut universitaire pour que la recherche se rapproche du milieu pratique pour améliorer la qualité des services aux patients .

Jérémie Roberge explique que Santé en français évolue selon un modèle de réseautage pour amener des changements qui misent sur la collaboration avec les décideurs politiques, les gestionnaires du réseau de la santé, les professionnels, les institutions de formation et la communauté.

Si on réussit à réunir tout ce beau monde-là, à créer du lien, on crée des opportunités pour répondre aux besoins de la communauté. Santé en Français est là pour faire la passerelle des enjeux de la communauté vers les institutions locales et provinciales , mentionne-t-il. Pour moi l'intention est d'être dans un contexte où on déploie une approche qui vise essentiellement à favoriser un climat de collaboration positive entre les partenaires.

Jérémie Roberge réitère que sa prédécesseure laisse une organisation en très bonne position de collaboration avec ses partenaires où le modèle de réseautage et d'approche collaborative a été déployé de main de maître .

Il indique qu'au cours des prochaines années, il veut maintenir, consolider et développer ces partenariats et saisir les nouvelles occasions d'affaires.

Je travaillerai bien entendu à m'assurer que la lentille des francophones soit prise en compte dans ce qui est mis en œuvre par le gouvernement , souligne-t-il.

Jérémie Roberge indique que le plan stratégique de Santé en français est à sa dernière année de sa Planification stratégique 2018-2023.