Le respect des arbitres sportifs s’impose enfin sur le jeu

Une campagne de sensibilisation sur le respect des arbitres sportifs est en ligne, depuis lundi, sur les réseaux sociaux. C’est par l’entremise de trois capsules vidéo percutantes que le message « Pas d’arbitre, pas de match » souhaite conscientiser les gérants d'estrades, peu importe la discipline sportive.

L’offensive résulte d’une collaboration entre l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie ( URLSM ), Excellence sportive Mauricie ( ESM ) et le Réseau du sport étudiant Mauricie ( RSEQ ).

La directrice générale d' ESM, Marie-Eve Nault, souhaite sensibiliser les gens à l'impact qu'un mot peut avoir avant de lancer des paroles qui sont trop souvent dites sous le coup de l'émotion et dans le feu de l'action .

Marie-Eve Nault ajoute que c'est aussi d'encourager les gens à oser intervenir .

Un problème qui perdure depuis des décennies

Pour Sean Cannon, directeur régional du RSEQ , l’arbitrage peut être une belle école de vie. Il note un manque incroyable de respect entre les spectateurs aux abords des terrains sportifs et les arbitres. Les gens se permettent des choses qu’ils ne feraient pas ailleurs et c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Ils doivent se rendre compte que ce n’est pas plus acceptable sur le bord d'un terrain de réagir comme ça, comme si c'était dans leur milieu de travail , ajoute-t-il.

Sean Cannon rappelle que le rôle de l’officiel nécessite de comprendre qu’il est impossible de plaire à tous. Il remarque qu'au fil du temps, on doit apprendre à s’autoquestionner, à gérer nos émotions et celles des autres et c'est ça le vrai problème .

Le jeune arbitre de soccer, Massrou Grasset Ronaldo, confie qu'il a failli démissionner. Il est bien placé pour témoigner de son expérience. Selon nos angles, on prend des décisions au meilleur de nos connaissances , exprime l’officiel qui s’est fait injurier et crier par des parents, à la suite d’une décision mal jugée .

Ça criait dans les estrades. On disait que j’étais un pourri, un pas bon, que je n’étais même pas un bon arbitre et que je ne devais pas avoir un sifflet.

Marie-Eve Nault soutien qu’il est fréquent d’entendre des entraîneurs et des athlètes se féliciter pour leurs bons coups, alors que le même geste est rare du côté des officiels. Leur rôle est très ingrat dit-elle. La directrice générale d' ESM encourage par ailleurs les gens à oser intervenir et souligne l’importance du développement des jeunes en milieu sportif.

Massrou Grasset Ronaldo certifie qu’il faut être passionné pour souhaiter arbitrer un match. Si tu le fais pour de l’argent, c’est zéro. Ça prend du courage .

L'arbitre se questionne toujours sur l’intention probable qui sous-tend les commentaires désobligeants des spectateurs. Si c'est dans le but de le faire perdre le contrôle ou de le retirer de l'arbitrage, c'est excellent , admet-il.

Imposer le respect

La campagne de sensibilisation Pas d’arbitre, pas de match est disponible en ligne, depuis lundi. Les trois capsules vidéo (Nouvelle fenêtre)pointent sur l’importance de respecter le travail des officiels, par le biais d’une prise de conscience des commentaires parfois impulsifs, maladroits et blessants.

Pour Sean Cannon, il s’agit d’un problème récurrent qui n’est plus acceptable. Il faut faire quelque chose parce qu’on manque d'arbitre dans à peu près tous les sports. On veut donner un coup de main à nos organismes, à ceux qui s'occupent de l'arbitrage pour être capables de recruter, mais aussi pour maintenir les arbitres en place .

Cette campagne-là, c’est hyper hyper important. Une saison, c’est 250 matchs en quatre semaines.

La présidente du Conseil d'administration de l'( URLSM ), Olga Jourdain, va dans le même sens et rappelle l’importance de l’initiative. On est rendu-là. Quand j'étais jeune et que mon frère jouait au hockey, on entendait crier fort dans les estrades. Maintenant, ça crie de plus en plus fort. Il est temps d'avoir des outils à présenter à la communauté .

Certaines associations sportives en Ontario optent pour le port de caméra corporelle par leurs arbitres. Pour le moment, Sean Cannon préfère sensibiliser les spectateurs.

Massrou Grasset Ronaldo poursuit sa passion et continue d'arbitrer des match. Il raconte que son expérience l’a formé et même forgé .

Le jeune officiel souligne néanmoins qu’il reste beaucoup de travail à faire. Les joueurs, on peut les sanctionner, on peut leur donner un carton jaune, même un rouge. On peut les suspendre pour deux ou trois matchs. Pour ce qui est des tribunes, c’est un tout autre problème . Il faut garder en tête qu’arbitrer est un travail , conclut-il.

La campagne Pas d’arbitre, pas de match soutenue par le ministère de l’Éducation du Québec fait suite à divers événements violents survenus à l’encontre d’officiels sportifs.

