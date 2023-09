Près de 50 candidats briguent les mairies des 25 municipalités du Nunavut

La campagne municipale est officiellement lancée dans les 25 collectivités du Nunavut. Dans l’ensemble du territoire, 49 candidats briguent des mairies tandis que 163 autres tenteront leur chance au conseil municipal. Faute de candidats, environ le quart des communautés connaît toutefois déjà l’identité des nouveaux maires, élus par acclamation.

Le 23 octobre, les quelque 18 000 électeurs inscrits sur les listes officielles d'Élections Nunavut devront élire un maire et des conseillers municipaux.

Le même jour se déroule aussi l’élection générale des membres des administrations scolaires de district (ASD), de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) et du Comité d’éducation à la consommation d’alcool dans 12 communautés.

Le principal défi repose probablement sur le nombre de postes à pourvoir qui atteint environ les 500 postes vacants , affirme le directeur des élections du territoire, Dustin Fredlund.

À cela s’ajoutent les défis associés à la grande superficie du territoire, aux trois fuseaux horaires et à la technologie, dit-il.

La période de mise en candidature s’est close vendredi dans les trois régions du territoire. Ça s’est déroulé de manière très similaire aux élections générales municipales de 2019, lorsque les gens avaient attendu jusqu’à la dernière minute pour ensuite inonder notre bureau de leurs déclarations , affirme Dustin Fredlund.

À l’extérieur de la capitale territoriale, Élections Nunavut observe une légère baisse du nombre de candidatures depuis l’élection municipale de 2019, mais Dustin Fredlund affirme que les tendances demeurent dans l’ensemble similaires.

Six candidats à la mairie ont été élus par acclamation, car ils étaient les seuls à se présenter à ce poste.

Les maires et mairesses élus par acclamation sont : Joe Savikataaq Jr. (Arviat);

Liemikie Palluq (Clyde River);

Kupapik Ningeocheak (Coral Harbour);

Maliktoo Lyta (Kimmirut);

Jimmy Manning (Kinngait);

Daisy Arnaquq (Qikiqtarjuaq).

À Sanikiluaq, aucun candidat ne s’est présenté dans la course à la mairie. Dans les communautés d’Arctic Bay, de Naujaat et de Pond Inlet, personne ne s’est présenté à l’élection générale des administrations scolaires de district.

Pour cette raison, Élections Nunavut rouvre la période de mise en candidature de ces postes pour une période d’une semaine et y tiendra des élections le 30 octobre, soit une semaine après le scrutin municipal. Ce n’est pas une extension, mais bien un redémarrage du processus , précise Dustin Fredlund.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général d'Élections Nunavut, Dustin Fredlund, se prépare pour les élections municipales du 23 octobre. Photo : CBC / Emma Tranter

Trois candidats à la mairie d’Iqaluit

À Iqaluit, le maire sortant Solomon Awa espère conserver son rôle à l’issue du scrutin. Il a repris le flambeau de l’ex-maire Kenny Bell après sa démission abrupte, en octobre 2022. Les autres candidats à la mairie sont Vincent Yvon et Lili Weemen.

Par ailleurs, quatorze candidats sont dans la course pour former le prochain conseil municipal, composé de huit sièges. Six d’entre eux sont des conseillers sortants qui se présentent à nouveau : Kyle Sheppard, Romeyn Stevenson, Samuel Tilley, Simon Nattaq, Swany Amarapala et Kimberly Smith.

Le directeur de scrutin à Iqaluit, Jason Roberts, indique qu’environ la moitié des candidats au conseil municipal se sont présentés dans la dernière heure et demie avant la clôture de la période de mise en candidature. Je pense que de nombreux candidats attendent à la dernière minute avant de remplir leur déclaration pour voir qui sont les autres personnes qui vont se présenter.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel de ville d'Iqaluit. (Photo d'archives) Photo : CBC / Nick Murray

Méthodes d’urgence de vote élargies

Selon Dustin Fredlund, Élections Nunavut redouble d’efforts cette année pour permettre au plus grand nombre d’électeurs de participer aux élections.

Il y a quatre ans, nous permettions le vote par procuration, mais comme ce n’est plus le cas, nous avons étendu le vote d’urgence pour pallier ce manque , explique-t-il. Si vous travaillez sur un navire de pêche et que vous n’avez pas accès à la poste, ou bien si vous avez une urgence imprévue le jour du scrutin, appelez notre bureau et nous trouverons une manière de vous faire voter, dont par téléphone.

Le vote par anticipation se tiendra le 16 octobre. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, comme celles à mobilité réduite et des aînés, pourront voter chez elles par l’intermédiaire d’un bureau de scrutin mobile.

Le vote par la poste demeure une option, notamment pour les étudiants, les personnes incarcérées et les personnes qui se trouvent dans le Sud pour des traitements médicaux. Le bulletin de vote doit toutefois parvenir au bureau d’Élections Nunavut à Rankin Inlet avant 17 h (heure locale), le jour du scrutin.