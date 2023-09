Des prairies menacées dans le sud-ouest de la Saskatchewan officiellement protégées

Conservation de la nature Canada (CNC) a annoncé la protection officielle d’une vaste étendue de prairies près de la ville de Swift Current dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Ce projet de conservation comprend 286 hectares de prairies.

Il s'agit de milieux humides et d’habitats riverains qui constituent un refuge pour de nombreuses espèces, dont le tétras à queue fine, qui détient le titre prestigieux d’oiseau emblème de la Saskatchewan, indique l'agence fédérale.

La proximité de cet espace près de la vie urbaine menaçait la survie de cette prairie indigène.

Selon le directeur de programme à Conservation de la nature Canada (CNC) pour le sud-ouest de la Saskatchewan, Michael Burak, cet espace, était jadis une propriété privée.

Cave Pasture est l’une des dernières étendues de prairies indigènes aux alentours de Swift Current. En raison de leur proximité avec la ville, ces terres étaient soumises à un haut risque de développement et de conversion , explique-t-il.

Je suis ravi que CNC ait pu conserver cette partie d’un écosystème de plus en plus rare pour le bénéfice et le plaisir des habitants de Swift Current et de la grande variété d’espèces qui y vivent.

Un lek de reproduction important et actif du tétras à queue fine a été observé sur la propriété, ce qui témoigne de l'importance de la zone pour la reproduction et la conservation de cette espèce, indique l’agence fédérale.

Selon CNC , les populations du tétras à queue fine connaissent un déclin annuel d’environ 5 % depuis 1968, principalement en raison de la perte de leur habitat.

Publicité

En effet, les prairies filtrent l’eau, atténuent les effets des inondations et des sécheresses, séquestrent le carbone et, depuis des millénaires, subviennent à nos besoins , indique CNC .

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, affirme que les prairies comptent parmi les écosystèmes les plus rares et menacés de la planète, ce qui rend leur conservation cruciale pour la Saskatchewan.

La protection des prairies, des milieux humides et des littoraux contre leur conversion à d’autres usages joue un rôle vital pour remédier au déclin de la biodiversité, car ces écosystèmes apportent des solutions climatiques naturelles en contribuant notamment à la réduction des inondations et des émissions de gaz à effet de serre , ajoute-t-il.

Conservation de la nature Canada indique qu'il y un écosystème foisonnant de vie dans cette région, avec un nombre important de sauvagines, dont sept espèces de canards et plusieurs bernaches du Canada.

Le secteur fournit aussi des habitats à des espèces inscrites en vertu de Loi sur les espèces en péril du Canada, dont la pie-grièche migratrice, le pipit de Sprague, le petit chevalier et le courlis à long bec.