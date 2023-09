Boko Imama veut mériter sa place avec les Sénateurs d’Ottawa

À quelques heures de jouer son premier match dans l’uniforme des Sénateurs, Boko Imama cache bien sa fébrilité. Il n’en est pas moins excité à l’idée de reprendre l’action, face aux Maple Leafs de Toronto.

Le Montréalais de 27 ans a signé un contrat à deux volets d’une seule saison avec les Sénateurs l’été dernier. Avec une courte expérience de neuf rencontres disputées dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a tout à gagner lors des prochains jours.

C’est sûr que je cherche à faire belle impression , dit le robuste attaquant. Il y a beaucoup d’excitation .

L'attaquant Boko Imama veut faire sa place avec les Sénateurs d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’ancien joueur des Sea Dogs de Saint-Jean a rapidement trouvé ses aises dans la capitale où il a retrouvé des visages familiers comme ceux de Thomas Chabot et Mathieu Joseph avec qui il habite depuis quelques jours.

Il compte miser sur ses principaux atouts pour impressionner les entraîneurs de l’organisation : le jeu physique et la défense de ses coéquipiers. À 6,1 pieds (1,85m) et plus de 220 livres (100kg), la stratégie est de mise.

J’essaie d’amener beaucoup d’énergie à mon équipe avec mon échec-avant et l’aspect physique vient avec ça , explique le joueur. Il faut que tu sois prêt à toute situation. Je suis prêt à faire n’importe quoi pour protéger mes coéquipiers et donner de l’aide à mon équipe.

Boko Imama essaie de se détacher de Christian Wolanin lors d'un match entre les Canucks de Vancouver et les Coyote de l'Arizona. Photo : Getty Images / Zac BonDurant

L’équipe a un bel intérêt pour moi. C’est une des raisons de ma présence. Maintenant, c'est à moi de mériter ce qui s’en vient.

À Ottawa, Imama a trouvé une équipe qui est prête à gagner. Originaire du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, le hockeyeur espère mériter sa place pour contribuer aux succès à venir de cette formation encore relativement jeune.

J’ai toujours aimé jouer pour des équipes gagnantes. Je sens cette énergie dans ce vestiaire. Je ne me suis pas encore taillé un poste et c’est à moi de faire le travail , analyse Imama, qui a beaucoup travaillé sur son cardio durant l’été avec des entraînements intenses de courses par intervalles.

Imama souligne au passage que son coéquipier Mathieu Joseph s’est aussi entraîné comme un forcené dans les derniers mois et qu’il le sent prêt à connaître un excellent camp avec les Sénateurs.