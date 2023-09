Vivre avec la COVID longue… comme dans un brouillard

Les personnes atteintes de COVID longue vivent comme si elles étaient plongées dans un brouillard. Certaines, au sens propre : comme un brouillard cérébral où les pertes de mémoire font partie du quotidien. D’autres, au sens figuré : elles ne savent pas comment mettre fin aux nombreux symptômes invalidants.

Isabel Rouette travaille dans le domaine des communications au Centre-du-Québec. Elle a contracté la COVID en même temps que son conjoint, en novembre 2022. Elle a eu les mêmes symptômes que lui : des maux de gorge, de tête, de la fièvre, de la fatigue. Alors que son conjoint s’est rétabli, les symptômes d’Isabel ont persisté.

Le tout premier symposium canadien sur la COVID longue a révélé la semaine dernière que le risque de contracter cette forme de maladie s’élève à 16 % et qu’un travailleur de la santé québécois sur 10 pourrait en être atteint. Les symptômes sont invalidants. Ils peuvent générer de la fatigue chronique, des essoufflements, de la difficulté à bouger, des pertes de mémoire.

En entrevue à Radio-Canada, Madame Rouette reconnaît que sa situation s’est un peu améliorée depuis novembre. C'est un petit peu la théorie du petit pas. On prend chaque victoire. J'ai peut-être un rythme de vie un petit peu plus normal, parce qu'avant je dormais 16 h par jour. Je me levais, puis j'étais encore fatiguée. J'allais me recoucher. Aujourd'hui, je dors peut-être 10 h par jour. Je n’ai pas repris l'activité physique comme je le faisais auparavant. Je peux faire une heure d'activité physique par semaine, puis c'est tout ce que je vais faire dans ma journée.

Isabel Rouette faisait des triathlons avant de contracter la COVID.

Je pouvais m'entraîner de 7, 8, à 10 h par semaine. Là si je fais une heure par semaine c'est bon.

Elle ajoute qu’elle doit prévoir que le jour suivant, elle sera peut-être trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Je prends rien le lendemain.

Une mémoire éphémère

Le brouillard cérébral engendre des pertes de mémoire. Au moment de l’entrevue, elle avait oublié le nom de famille de l’animatrice. Elle confie qu’elle a dû inscrire l’heure de l’entrevue quelque part, car aussitôt dite, aussitôt oubliée. Sa mémoire tient sur des billets Post-it.

Il y en a un petit peu partout dans la maison. Mon téléphone, tout est écrit dans mon téléphone donc c'est invalidant, pas capable de travailler. Je n'ai aucune concentration.

Madame Rouette a suivi autant que possible le symposium, du moins les parties qui l’interpellaient. Elle constate que la recherche fondamentale, la recherche clinique est essentielle puisque cette maladie est complexe. Un médecin de famille va rencontrer dix personnes avec la COVID longue puis il va avoir dix diagnostics différents. Il y en a qui sont atteints au niveau musculaire, il y en a qui sont plus capables de marcher.

Elle raconte que sur des groupes de réseaux sociaux, certains sont en fauteuils roulants alors qu’ils bougeaient normalement avant d’avoir contracté la maladie.

Un manque de ressources

Elle déplore le fait qu’il n’y ait pas encore d'équipes multidisciplinaires pour prendre en charge les malades. Chaque symptôme est traité à partir de maladies connues. Comme la fatigue […] on nous oriente comme les personnes qui ont la fatigue chronique. Là, on lui enseigne à gérer son énergie en compagnie d’une ergothérapeute. Voyez-vous actuellement mon brouillard cérébral, on m'oriente par une commotion cérébrale donc on va le traiter comme s'il y avait une commotion donc je suis transférée chez Neuractiv.

Il y a la clinique de COVID longue en Mauricie qui existe. Tout se fait par virtuel, par groupe et ils nous sensibilisent à c'est quoi la COVID? Puis, comment apprendre à vivre avec ça?

Elle ajoute qu’il n’y a pas de soutien médical, il y a des professionnels mais l’équipe est incomplète, si bien que les rencontres se font en groupe. Il y a rien de personnalisé, c'est vraiment…, on est beaucoup laissé à nous-mêmes.

Le symposium a permis à Isabel Rouette de réaliser qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y avait le docteur [Alain] Piché qui est une sommité médicale, il est à la clinique de COVID longue de Sherbrooke qui est la première qui est partie. Il y a actuellement 500 patients et il y a 500 patients sur la liste d'attente.

Malgré tout, elle tente du mieux qu’elle peut de trouver des points de repère dans l’espoir d’améliorer sa situation.

