Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi le président Volodymyr Zelensky, se félicitant de cette « bonne nouvelle » au moment où son armée essaie de profiter des dernières semaines de la météo propice avant la saison froide.

Des Abrams sont déjà en Ukraine et se préparent à renforcer nos brigades , a déclaré M. Zelensky sur Telegram sans préciser combien de ces véhicules ont été fournis. Il s'est déclaré reconnaissant envers les alliés pour des promesses accomplies .

La livraison de ces puissants chars à Kiev avait été annoncée la semaine passée par Joe Biden à l'occasion d'une visite à la Maison-Blanche de M. Zelensky, en quête d'un soutien supplémentaire en pleine contre-offensive ukrainienne pour libérer les territoires occupés par la Russie.

La semaine prochaine, les premiers chars Abrams américains seront livrés à l'Ukraine , avait indiqué M. Biden à ce moment-là. Les États-Unis avaient promis en tout 31 chars Abrams à l'Ukraine, équipés de munitions à uranium appauvri de 120 mm.

Ces munitions peuvent percer les blindages, mais elles sont, elles aussi, controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et la population.

Ces premiers chars ont été fournis à Kiev avec des mois d'avance par rapport au calendrier initial, a affirmé lundi le journal américain The New York Times, alors que l'armée ukrainienne est engagée dans une course contre la montre à l'approche d'un ralentissement attendu de ces opérations ces prochains mois en raison de la détérioration de la météo.

Forte des livraisons d'armes occidentales, l'Ukraine a lancé début juin une vaste contre-offensive dans le sud et l'est pour repousser les forces russes.

Si cette opération a longtemps buté sur les puissantes lignes fortifiées par Moscou et n'a jusqu'à présent permis que de reprendre une poignée de villages dévastés, elle semble s'accélérer ces dernières semaines.

Les forces ukrainiennes affirment ainsi être parvenues à atteindre des premières lignes russes sur le front sud et à reprendre du terrain dans l'est.

Attaque « massive » russe contre Odessa

Plus tôt dans la journée, les autorités ukrainiennes ont par ailleurs annoncé la mort de deux civils dans une attaque massive russe contre Odessa, grand port de la mer Noire, trois jours après une frappe ukrainienne sans précédent contre le siège de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée.

Une femme constate l'ampleur des dégâts sur un édifice industriel dans la région d'Odessa, le 25 septembre.

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans un entrepôt de céréales à Odessa, selon un nouveau bilan annoncé sur Telegram par le gouverneur régional Oleg Kiper, qui avait fait état initialement d'une blessée.

Des drones de combat, des missiles supersoniques Oryx et des missiles Kalibr ont été impliqués dans cette attaque, selon les Ukrainiens, qui affirment en avoir abattu la plupart.

Le ministère russe de la Défense a de son côté dit avoir effectué une frappe massive contre des centres accueillant des mercenaires étrangers et ceux de formation de groupes de sabotage de Kiev.

Également dans le sud, deux septuagénaires sont morts dans la matinée dans une attaque aérienne russe à Beryslav, la région de Kherson (sud), selon le gouverneur Oleksandre Prokoudine.

Les forces spéciales ukrainiennes ont par ailleurs affirmé lundi avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire en frappant vendredi son quartier général à Sébastopol, en Crimée annexée.

Le quartier général de la marine a subi une attaque de missile ukrainienne. (Photo d'archives)

Trente-quatre officiers, dont le commandant de la flotte russe de la mer Noire, sont morts et 105 autres occupants ont été blessés à la suite de la frappe, ont affirmé les forces spéciales sur Telegram, sans pour autant en avancer de preuves.

L' AFP n'est pas en mesure de vérifier ces affirmations, tandis que Moscou ne fait presque jamais état de ses pertes en Ukraine, même lorsqu'il s'agit de hauts responsables.

La Russie avait fait état vendredi de seulement un militaire porté disparu après l'attaque qui a fortement endommagé le siège de la flotte russe de la mer Noire.

Cette attaque illustre les difficultés de la défense antiaérienne russe à contrer les frappes régulières sur cette péninsule ukrainienne, annexée en 2014 par la Russie et qui est un important nœud logistique pour les troupes de Moscou.

Le ministère de la Défense russe a également dit lundi sur Telegram que quatre drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et du nord-ouest de la mer Noire.

Deux autres drones ont été abattus au-dessus de la région de Koursk, selon la même source. Dans la région voisine de Briansk, juste au nord, le gouverneur Alexandre Bogomaz a dénombré trois drones aériens ukrainiens abattus, sans faire état de victimes ou de dégâts.