Un agriculteur de Magog, Jacques Lamontage, a reçu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement pour l'utilisation d'asphalte recyclé sur le chemin d'accès de ses tracteurs.

L'agriculteur a aménagé un chemin avec de l'asphalte recyclé en 2019 afin de s'éviter un détour de 12 km. M. Lamontagne affirme que, s'il passe par la route, il doit circuler à vitesse réduite, ce qui ralentit la circulation. Présentement, c'est 1 km avec le chemin que j'ai fait à travers mes terres.

Vu qu'il y a une forte pente, j'avais essayé de mettre du gravier et ça ne fonctionnait pas , explique-t-il au micro de Par ici l'info. Une entreprise de construction lui a ensuite conseillé de poser de l'asphalte recyclé. On l'a essayé et depuis ce temps-là, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'adhérence et il n'y a aucune érosion sur le chemin, tandis qu'avec les autres produits, il y avait toujours de l'érosion et il fallait changer le revêtement chaque année.

Selon l'agriculteur, l'avis de non-conformité est survenu après la plainte d'un citoyen ou d'un inspecteur municipal. Selon eux, il pourrait y avoir des résidus d'amiante et des choses comme ça , signale l'agriculteur.

D'après lui, la loi lui permettait d'utiliser cet asphalte en 2019, mais la loi aurait changé en 2020.

J'ai fait affaire avec une entreprise pour mettre ce produit-là, je n'ai pas été un hors-la-loi.

Il assure qu'aucune culture n'entoure son chemin d'accès.

Selon l'avis de non-conformité, M. Lamontagne a jusqu'au 1er octobre pour se conformer à la réglementation.

Mais comme j'ai dit à l'inspecteur : "Vous savez, on a eu un été exécrable, il faut que j'étende mon fumier et que je finisse mes travaux agricoles." Il soutient qu'à partir de maintenant, il va utiliser la route et non son chemin d'asphalte recyclé.

S'il ne s'y conformait pas, l'agriculteur pourrait faire face à des amendes. Il soutient avoir fait des démarches auprès de son député ainsi qu'auprès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Estrie afin de tenter de garder son chemin.