Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) de la Nouvelle-Écosse tient des consultations publiques pour examiner les différentes possibilités de réforme de son conseil d’administration.

En vertu de la Loi sur l’éducation, le CSAP est obligé de présenter une demande officielle à la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse concernant la composition et la répartition de son conseil, tous les 8 ans.

À l'heure actuelle, la région d'Halifax compte 18 sièges au conseil d'administration du CSAP , soit le maximum de sièges possibles.

Sur ces 18 sièges 3 sont des conseillers qui représentent les besoins des familles francophones de la Municipalité régionale d’Halifax.

Les 3 représentants, on représente tout près de la moitié des élèves du Conseil , déplore un des conseillers, Jeff Arsenault.

Je pense que dans le fond, tout le monde est d'accord que des changements ont besoin de se faire.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Arsenault et sa conjointe Caroline veulent ce qui a de mieux pour l'éducation en français dans la région de la métropole en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Jeff Arsenault

Un consultant s’est penché sur la question et doit présenter 3 possibilités lors des rencontres publiques organisées par le CSAP . Ces propositions sont le statu quo ou le changement de répartition des sièges par régions, mais ce n’est pas suffisant pour Jeff Arsenault qui est aussi père de deux élèves qui fréquentent un établissement de la région centrale.

Sans avoir un conseil qui se bat plus fort pour les communautés, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller de l'avant , dit-il. Ça prendra peut-être notre conseil pour Halifax.

Je pense que la représentation de la région centrale ne va jamais être bien représentée dans un conseil provincial.

À son avis, la sous-représentation des élèves de la région de la capitale au conseil dur depuis trop longtemps et elle a entraîné des problèmes aujourd’hui difficiles à régler. Il croit que pour une meilleure vision de l'éducation en français dans la région de la métropole, il faudra un grand changement.

Les gens de la région centrale souffrent depuis longtemps d'un manque d'infrastructures , dit-il. Puis on ne réussit pas à le satisfaire.

Ouvrir en mode plein écran La Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse a le dernier mot sur les possibilités de réforme du conseil d'administration du CSAP. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Il encourage les parents d’élèves qui fréquentent le CSAP à se prononcer sur les possibilités proposées par le Conseil , mais aussi à faire valoir leurs propres idées pour que leurs enfants soient mieux servis dans les années à venir.

Les parents ont la chance de dire directement ce soir et demain ce qu'ils pensent à propos des 3 possibilités ou autres , rappelle-t-il.

Les parents peuvent aussi contacter et envoyer des messages et des lettres directement au Conseil, et à la Commission des services publics et d’examen.

Jeff Arsenault dit qu’en fin de compte c’est la Commission qui a le dernier mot et qui peut imposer le changement et non le Conseil.

Nous avons demandé au CSAP s’il pouvait réagir aux commentaires de ce parent d’élèves, qui siège comme conseiller et nous attendons une réponse. Ce texte sera mis à jour si le Conseil choisit de commenter.

D'après une entrevue à l'émission, le Réveil de la N.-É. et T.-N.-L.