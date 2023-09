Comment améliorer les soins de santé pour la communauté LGBTQ+ dans le Nord?

Santé publique Sudbury et districts a déposé son rapport pour l’année 2022, un rapport qui fait état de besoins pour rendre plus visibles les membres de la communauté LGBTQ+ afin que ceux-ci aient accès à de meilleures pratiques en matière de soins.

Dans son rapport, on fait notamment état des conclusions d’un projet de recherche intitulé Plus jamais invisible : Voix de la communauté queer, un projet réalisé en collaboration avec l’Université Laurentienne.

Le projet visait à dresser des portraits de personnes de la communauté LGBTQ+ dans le Nord de l’Ontario et leurs enjeux, afin d’orienter les politiques et pratiques de santé publique en ce qui concerne leurs services de santé.

La santé publique indique que les conclusions du rapport montrent l’importance de faire valoir les intérêts et le vécu des membres de la communauté LGBTQ+ dans nos collectivités nordiques .

Les conclusions de cette étude montrent selon la santé publique doit combattre la stigmatisation, à promouvoir l’inclusion et à rehausser la sécurité pour la population queer au sein des organismes de santé.

Geneviève Projean, infirmière hygiéniste en équité de la santé pour Santé publique Sudbury et districts, affirme que l’étude a permis de comprendre plus en détail ce qui empêche la communauté LGBTQ+ d’obtenir des soins appropriés.

Ouvrir en mode plein écran Le bureau de santé publique souhaite que de meilleurs services soient rendus disponibles pour des membres de la communauté LGBTQ+ dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

Cette recherche c'était pour voir les lacunes dans la recherche actuelle et d'essayer de combler ces lacunes-là et puis aussi d'apporter des points de vue qui pourraient aider pour nous en santé publique, mais aussi à d'autres organismes sur les lieux de travail , indique-t-il.

En plus de faire des formations au sein de leur propre milieu de travail sur la sécurisation de la communauté queer dans les soins, Santé publique Sudbury et District a lancé une campagne de sensibilisation dans la communauté et auprès des autres organismes de santé et services sociaux.

Il faut aussi encourager ces gens-là, les organismes de peut-être revoir et modifier leur politique, les procédures et les pratiques, on veut vraiment que les gens se sentent les bienvenus qu’ils se sentent en sécurité et dans ces endroits , ajoute-t-elle.

Encore du travail à faire pour l’accès aux soins

La stigmatisation de la population LGBTQ+ dans les soins de santé a des impacts sur leur capacité à obtenir des soins, affirme Aspen Groom, qui est responsable des services de santé sexuelle pour le Réseau ACCESS, à Sudbury.

Iel indique que souvent, plusieurs membres de la communauté LGBTQ+ , notamment des hommes bisexuels, viennent obtenir des services de santé sexuelle auprès de son organisme, même s’ils ont une clinique qui leur offre normalement certains soins.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre d'Aspen Groom.

Ils vont voir différentes cliniques puisqu’ils ressentent encore de la discrimination ou parce qu’on leur dit que ce qu’ils recherchent n’est pas disponible , indique Aspen Groom.

Iel affirme que la santé publique fait de bonnes choses, mais que les besoins ne diminuent pas .

Aspen indique que la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la santé a aussi des effets sur les soins que peuvent obtenir les personnes trans dans la région.

Une grande partie de notre communauté du Grand Sudbury, incluant les personnes trans, n’a pas accès à un médecin de famille, et les personnes de la communauté LGBTQ+ ont encore plus de risques de ne pas avoir de fournisseur de soins primaires.

Et ce ne sont pas tous les médecins qui peuvent offrir ce genre de services non plus, ajoute Aspen Groom.

On voit souvent que certains médecins ne sont pas en mesure d’offrir des soins d’affirmation de genre pour les personnes trans, que ce soit en raison d’un manque de formation ou d’un inconfort, c’est une chose qu’on voit souvent , ajoute-t-iel.