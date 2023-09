Une affiche sur un mur à proximité du centre commercial Coquitlam Centre, en périphérie de Vancouver, invite les mères et les enfants d’origine européenne à se retrouver ensemble. Le texte a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

La présence de l'affiche a été signalée dimanche sur Instagram par le groupe Black Vancouver . Lundi matin, un journaliste de CBC a pu confirmer qu'elle était bien collée sur un mur près du centre commercial de Coquitlam. La feuille était décollée et déchirée par endroits. Une autre affiche aurait été aperçue dans la ville de Port Coquitlam, selon Black Vancouver .

En haut de celle-ci, en gros caractère, on peut lire Mamans et tout-petits blancs seulement .

Puis un texte suit : Êtes-vous à la recherche d’un endroit où vos enfants peuvent jouer avec d’autres enfants qui leur ressemblent? En ont-ils assez de faire partie d’une minorité dans leur école ou leur crèche? En bas du document, un code QR , les adresses d’un site Internet et d’un courriel sont donnés pour les parents intéressés.

Des agents municipaux mobilisés

Les réactions sur les réseaux sociaux ont rapidement afflué. La Ville de Port Coquitlam a elle aussi réagi. Elle a expliqué avoir envoyé des agents municipaux pour localiser d'éventuelles affiches et les enlever.

Brad West, le maire de Port Coquitlam, a commenté sur le réseau social « X » (anciennement Twitter) : Dès que cela a été porté à notre connaissance, des agents municipaux se sont mis à la recherche de ces affiches dans la zone indiquée et aux arrêts d'autobus. Aucune trace de ces affiches n’a cependant été signalée. Peut-être que quelqu'un les a enlevées.

Ces propos nauséabonds ne sont pas les bienvenus dans notre communauté, ni ailleurs.

C’est raciste , commente Vienna, une habitante de Coquitlam.

Je m'appelle Su et je suis d’origine asiatique , dit un homme. On ne devrait pas faire de ségrégation avec les enfants. On devrait tous vivre, travailler et jouer ensemble.

Contacté par nos soins, le groupe à l’origine de cette affiche, White Tri-Cities Parents and Tots , n’a pas donné suite à nos sollicitations. Sur l’application de messagerie Telegram, il compte plus de 200 abonnés.

Avec les informations de Joel Ballard, David Ball et Dominique Levesque