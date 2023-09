Stéphan Bureau de retour à Télé-Québec avec Contact 

Le journaliste et animateur Stéphan Bureau effectue un retour à Télé-Québec avec le balado Contact, une série de longs entretiens avec des acteurs et des actrices de l’actualité. Cet automne, il commentera aussi la politique américaine de façon ponctuelle à la chaîne française BFMTV.

Stéphan Bureau a déjà passé une partie de sa carrière à Télé-Québec, où il a notamment animé Table rase, L’indice et les deux premières moutures de Contact, de 1990 à 1994 et de 2003 à 2010, alors que l’émission s’appelait Contact, l’encyclopédie de la création.

La nouvelle version de l’émission prend la forme d’un balado offert en audio et en vidéo sur l’application et le site de Télé-Québec (Nouvelle fenêtre). Les cinq premiers épisodes, déjà en ligne, mettent en vedette Léa Clermont-Dion, Frédéric Lenoir, Jean-Philippe Baril Guérard, Éric-Emmanuel Schmitt et Denise Bombardier, décédée le 4 juillet dernier.

Mardi sera ajoutée une entrevue avec l’auteur-compositeur-interprète Yann Perreau, qui raconte, après trois années de silence, son histoire et son cheminement à la suite des allégations d’inconduites sexuelles portées contre lui. D’autres rendez-vous sont prévus au courant de l’automne, notamment avec les actrices Fanny Ardant et Monia Chokri.

Stéphan Bureau pilotera aussi deux rendez-vous télévisés inédits à la télévision de Télé-Québec. Dans le premier, diffusé le 25 octobre à 20 h, il s'entretiendra avec George St-Pierre, célèbre combattant en arts martiaux mixtes qui prépare son retour sur le ring. La personne qui prendra part au deuxième entretien sera dévoilée ultérieurement.

Un pied au Québec, un autre à Paris

Stéphan Bureau a également fait une apparition à la télévision française (Nouvelle fenêtre) lundi dernier avec une première intervention en tant que consultant sur les États-Unis à l’émission Ligne rouge, diffusée sur la chaîne BFMTV.

Il s’est notamment prononcé sur les chances de Donald Trump aux prochaines élections américaines; ce dernier est candidat malgré le fait qu'il soit visé par quatre affaires judiciaires.

Télé-Québec est la troisième chaîne à accueillir Stéphan Bureau dans les trois dernières années. En 2021, le journaliste a décidé de ne pas renouveler son contrat à l’animation de Bien entendu, après avoir été blâmé par l’ombudsman du diffuseur public pour son entrevue avec l’infectiologue controversé Didier Raoult.

En 2022, il a migré sur les ondes de TVA avec l’émission de débats Le monde à l’envers, qui a été débranchée au mois d’août dernier après une seule saison, Québecor invoquant des motifs d’ordre financier.