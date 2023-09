Des finissants en enseignement confrontés à la réalité du terrain

L'Université Laval bonifie ses stages pour une vingtaine d'étudiants en enseignement qui sont responsables d'une classe depuis le début de l'année scolaire. L'objectif est double : pourvoir des postes vacants, mais aussi mieux intégrer les futurs enseignants dans la profession afin qu'ils persévèrent.

Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville évalue plusieurs scénarios afin de contrer la pénurie de professeurs dans les écoles du Québec. L'un d’eux : transformer la quatrième année du baccalauréat en enseignement en stage à temps plein, rémunéré à 100 %.

L'Université Laval offre cette possibilité à une vingtaine d'étudiants depuis la rentrée. Un stage au plus près de la réalité, puisque les étudiants ont reçu leurs tâches avant la rentrée scolaire et non en cours de session comme lors d'un stage plus traditionnel.

Sur le terrain

Depuis la rentrée, Catherine Labbé enseigne le français en 4e secondaire à l'École Roger-Comtois, à Québec.

Elle admet que ça lui demande beaucoup d'adaptation, mais que c'est plus réaliste.

C'est la première fois que je dois prévoir à long terme, et c'est super pertinent, car dans les stages normaux, on n'a pas de planification à long terme ou bien elle est théorique, alors que maintenant c'est mon groupe jusqu'à la fin de l'année. Je dois m'assurer que tout convienne et je me rends compte que c'est plus difficile que ce qu'on voit dans les livres , raconte-t-elle.

Ravie de son expérience, elle terminera ses cours à distance dès janvier. Sa dernière année de baccalauréat n'est donc pas sacrifiée.

Philippe Brown fait aussi partie du groupe. Il enseigne l'éducation physique depuis la rentrée. L'expérience conforte son choix de carrière.

Je trouve qu'on peut créer plus de liens que lorsqu'on est en stage avec un enseignant. Je suis seul donc je peux mettre mes idées, mes façons de faire [en place], j'aime vraiment ça, soutient Philippe Brown. Je me rends compte que c'est ce que je veux faire de ma vie.

Philippe Brown souhaite devenir enseignant en éducation physique. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Projet pilote

Cette cohorte d'étudiants fait partie d'un projet pilote de l'Université Laval. Leur intégration est scrutée dans le but de mettre en place des conditions idéales dans le futur.

On va étudier leur expérience au niveau scientifique, on va faire des entrevues avec eux, on va étudier comment ils se sont senti, comment ils ont été accompagnés... Est-ce qu'ils ont vécu certaines difficultés? On ne veut pas envoyer tout le monde en emploi et espérer que ça se passe bien... On veut mettre en place les conditions idéales , explique la vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'enseignement, Christine Hamel.

L'expérience permet aussi de pourvoir des postes qui étaient vacants. Le Centre de service scolaire de la Capitale fait aussi partie du projet.

Notre but, tant pour le centre de service scolaire que pour l'université, est de s'assurer que l'étudiant réussisse son insertion professionnelle , ajoute la vice-doyenne.

À gauche la directrice de l'École Roger-Comtois Laurie L'Hérault qui accueille deux des stagiaires du projet pilote, à droite la vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation, Christine Hamel. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Les étudiants seront suivis pendant les cinq prochaines années afin de mesurer la persévérance dans la profession. Le projet est inspiré de la Suisse qui a misé, entre autres, sur un meilleur accompagnement pour réussir à doubler son nombre d’enseignants depuis 2010.

Mais avant d'élargir ces stages à temps plein partout au Québec, comme l’évalue le ministre de l'Éducation, une réflexion s'impose, selon la vice-doyenne. Ils ne sont pas tous prêts, donc je suis prudente sur cette mesure. Je pense qu'il faut des mesures adaptées plutôt que des formules mur-à-mur dans la formation. Elle précise que les besoins sont différents d'une région à l'autre.