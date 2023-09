La Saskatchewan veut renforcer ses liens miniers et agricoles avec le Mexique

Le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, s'est rendu lundi au Mexique pour une mission de cinq jours dans le but de renforcer les liens entre la province et la région. La visite porte sur les occasions d'investissement dans les secteurs de l'agriculture et des mines.

Dans un communiqué publié par la province, David Marit souligne l’importance des déplacements diplomatiques pour le développement des relations entre la Saskatchewan et d'autres nations.

Le Mexique est notre quatrième plus grand partenaire commercial , rappelle le ministre saskatchewanais. Il est essentiel de donner la priorité aux marchés importants et aux relations que nous entretenons avec eux.

Selon les chiffres communiqués par la province, en 2022, pour la première fois de l'histoire de la province, les échanges commerciaux entre la Saskatchewan et le Mexique ont franchi le cap du milliard de dollars.

En 2022, la province a ouvert un bureau international à Mexico, qui joue un rôle clé dans la croissance des exportations de la Saskatchewan , précise le communiqué.

La province met l’accent sur le fait que les produits agroalimentaires représentent plus de 97 % du volume total de ses exportations vers le Mexique. Par ailleurs, l'huile de canola, les graines de canola et le blé tendre constituent les trois principales catégories d'exportations.

Selon la province, la délégation saskatchewanaise prévoit des rencontres avec plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire dans le cadre de ce déplacement au Mexique.

Outre le secteur agricole, la mission accordera également une attention à la promotion du secteur minier de la Saskatchewan.

Selon le communiqué, David Marit rencontrera des entreprises minières et des investisseurs du Mexique pour discuter des capacités minières de la province, des innovations de l'industrie et des pratiques de durabilité .

La délégation provinciale revient en Saskatchewan le 29 septembre prochain.