Une étude de l’Université de l’Alberta a révélé un taux d'incidence « étonnamment bas » de la « COVID longue », le syndrome post-COVID-19, parmi des enfants âgés de 8 à 13 ans qui ont contracté la COVID-19.

Le Women and Children's Health Research Institute d'Edmonton a sélectionné 1026 enfants entre août 2020 et mars 2021 et son étude a révélé qu'un seul enfant sur un groupe de 271 a développé le syndrome post-COVID-19 à la suite d'une infection.

Lyndsey Hahn, postdoctorante au département de pédiatrie de la Faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta, est la principale auteure de l'étude. Une lettre de recherche intitulée Post-COVID-19 Condition in Children (le syndrome post-COVID-19 chez les enfants) a été publiée ce mois-ci dans la revue JAMA Pediatrics (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Il est rassurant de constater que, dans notre étude, la plupart des enfants voient leurs symptômes disparaître en l'espace de deux semaines , a souligné Lyndsey Hahn. L'incidence de [la "COVID longue"] dans cette étude était étonnamment faible , affirment les auteurs.

Toutefois, Lyndsey Hahn a indiqué que cette étude n'était que la pointe de l'iceberg et que d'autres études sont nécessaires pour mieux comprendre le syndrome post-COVID-19 chez les enfants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le syndrome de post-COVID-19 comme la continuité ou l'apparition de nouveaux symptômes trois mois après l'infection originelle par le SRAS-CoV-2 , les symptômes persistent pendant au moins deux mois sans aucune autre explication .

Au moment où les enfants ont été recrutés pour l'étude, aucun d'entre eux n'avait été infecté par la COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran Lyndsey Hahn, principale auteure de l'étude, a indiqué que cette étude n'était que « la pointe de l'iceberg ». Photo : Fournie par Lyndsey Hahn

Les chercheurs de l'Université de l'Alberta et du Women and Children's Health Research Institute d'Edmonton qui ont collaboré à l’étude ont observé le groupe d'enfants pendant 76 semaines.

Parmi les 1026 enfants, 454 ont été testés positifs à la COVID-19, tandis que 572 n'ont pas été testés positifs au cours de la période d'étude.

Les chercheurs se sont concentrés sur un groupe de 271 enfants dont le test de dépistage de la COVID-19 était positif et pour lesquels les données étaient suffisantes pour déterminer la présence d'une « COVID longue ». Un seul de ces enfants, soit 0,4 %, répondait à la définition de l' OMS du syndrome post-COVID-19. Les symptômes de cet enfant se sont résorbés vers la fin de la période de 14 semaines de suivi post-infection, notent les auteurs de l'étude.

Les symptômes les plus courants de la « COVID longue » incluent la fatigue, l'essoufflement et le dysfonctionnement cognitif, selon l' OMS qui indique que plus de 200 symptômes différents ont été signalés. Comme les enfants ont rejoint l'étude avant de contracter la maladie, les scientifiques ont pu vérifier s'il avait une infection avant de contracter la COVID-19.

L'étude a relevé que, dans certains cas, un enfant avait la double malchance de contracter d'abord une infection respiratoire, telle que la grippe, et d'attraper la COVID-19 immédiatement après.

Cette constatation est préoccupante, selon la Dr Candace McNaughton, chercheuse scientifique et médecin urgentiste au Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto.

Avoir un enfant malade avec de la fièvre ou des maux de tête pendant quatre semaines ou plus n'est pas anodin, même s'il ne s'agit pas d'une affection post-COVID-19 , a expliqué l'experte qui n'a pas participé à l'étude menée par Lyndsey Hahn.

Candace McNaughton a indiqué que l'étude réalisée en Alberta est une nouvelle pièce du très vaste casse-tête que nous avons actuellement en ce qui concerne les effets à long terme que la COVID-19 peut avoir sur les enfants .

Avec les informations de Dennis Kovtun