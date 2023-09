Des renseignements personnels liées à la grossesse de 3,4 millions de personnes en Ontario ont fait l’objet d’une fuite, a annoncé lundi le Registre et réseau des bons résultats dès la naissance (BORN), qui collecte ces données dans la province.

Sur son site web, BORN , un réseau financé par le ministère de la Santé et géré par le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) d'Ottawa, explique qu’un tiers non autorisé a profité d’une vulnérabilité pour retirer des fichiers stockés dans les serveurs de l'organisme.

L’information touchée concerne les soins de fertilité, de grossesse et de santé des nouveau-nés offerts entre janvier 2010 et mai 2023.

Le nom, l’adresse, le code postal, la date de naissance et le numéro de carte de santé de personnes qui ont accouché en Ontario entre avril 2010 et mai 2023 ont été potentiellement touchés par la fuite de données.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau BORN Ontario est géré par le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

La fuite touche aussi potentiellement les personnes qui ont reçu des soins de grossesse dans la province entre janvier 2012 et mai 2023 ainsi que celles qui ont eu une fécondation in vitro ou fait congeler des ovules entre janvier 2013 et mai 2023.

La date à laquelle les soins ont été obtenus, les résultats des tests de laboratoire, les facteurs de risque de la grossesse et le type d’accouchement sont aussi impliqués dans l’incident de cybersécurité.

Aucun utilisation frauduleuse pour l'instant

BORN indique que pour l’instant , rien n’indique que les données copiées des systèmes de l’organisme aient servi à des fins frauduleuses et qu’il continue d’explorer le Web, y compris le Web clandestin, pour y repérer des activités douteuses.

Selon son site web, le réseau recueille et analyse des données sur la grossesse, l’accouchement et la période néonatale afin d’améliorer les soins dans la province.

Le réseau dit avoir renforcé ses mécanismes de sécurité afin de limiter le risque d’un tel incident à l’avenir.