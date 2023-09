Quand la crise du logement rencontre les limites du transport en commun en région

Faute d'endroit pour se loger à Rimouski, des étudiants sans voiture se trouvent des logements dans de plus petites localités, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur établissement d'enseignement. Mais ils se heurtent aux limites du transport en commun, qui est souvent insuffisant et mal adapté à leurs besoins.

À Saint-Joseph-de-Lepage, à un peu plus d'une trentaine de kilomètres de Rimouski, une résidence pour aînés convertie en résidence pour étudiants accueille une quinzaine de locataires depuis l'automne.

Sa propriétaire, Marie-Claude Proulx, a fermé sa résidence pour aînés, le Pavillon St-Joseph, parce qu'elle manquait de personnel pendant la pandémie de COVID-19.

Ses portes étaient closes depuis environ un an lorsqu'elle a eu l'idée de les rouvrir pour accueillir des étudiants qui ne trouvaient pas de logements à Rimouski.

J'ai décidé de mettre une annonce sur Facebook et ça a fait boule de neige. [..] J'avais 35, 40 demandes puis ça n'arrêtait pas. Alors, j'ai loué des chambres, j'ai loué des chambres.

Elle a été surprise par la popularité de son annonce, qui a attiré notamment Loïck Guyomard, un étudiant en ingénierie à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Rimouski, c'était difficile parce que la résidence de l' UQAR était complète. [...] Avec mon colocataire, on a envoyé des demandes sur d'autres logements et on n'a jamais eu de réponse. Et après, on a trouvé Marie-Claude et c'est comme ça qu'on est arrivés à Saint-Joseph-de-Lepage , raconte-t-il.

Loïck Guyomard, originaire de France, ne trouvait pas de logement à Rimouski. Il était très heureux de trouver une chambre à la résidence de Marie-Claude Proulx.

Conjuguer horaires de cours et de transport

Marie-Claude Proulx a fait signer une trentaine de baux à des étudiants européens et africains avant la rentrée scolaire.

Une quinzaine d'entre eux se sont finalement installés pour de bon chez elle.

Marie-Claude Proulx fait tout son possible pour offrir un accueil agréable aux étudiants internationaux qu'elle a pris sous son aile.

Certains ont été découragés par la distance à parcourir pour se rendre à leurs cours. Ils se sont installés chez des amis plus près de l'université. Trente-cinq kilomètres séparent Saint-Joseph-de-Lepage de Rimouski.

Cette distance est devenue un problème pour les locataires puisque le service de transport en commun local a dû diminuer ses heures de services pour des raisons budgétaires. Les autobus ne circulent plus en soirée et pendant les fins de semaine.

Le dernier transport est à 18 h 20. [Mais il y a] encore des étudiants qui étudient à l'université de 19 h à 22 h. Alors, c'est moi, tous les jours, qui vais les chercher.

Marie-Claude Proulx s'est donc mise à reconduire les étudiants en soirée et pendant les week-ends, pour qu'ils puissent se rendre au travail à Mont-Joli ou à Sainte-Flavie, par exemple.

Le financement du transport en commun à revoir

André Blouin, le directeur général du TAC de La Mitis, le service de transport en commun local, indique qu'il aimerait pouvoir offrir plus aux passagers, mais qu'il n'en a pas les moyens.

Le TAC de La Mitis a dû modifier ses services cet été pour absorber la hausse du coût du contrat avec son fournisseur de services, le transporteur Autobus Dionne inc.

On risquait une rupture complète du service. Ça fait qu'on préférait avoir un service un peu amputé, mais au moins de pouvoir continuer à offrir un bon service la semaine aux gens.

Le service de transport en commun a tout de même agi pour tenter d'accommoder le mieux possible ce nouvel afflux de passagers.

Un arrêt de bus a été ajouté devant la résidence de Saint-Joseph-de-Lepage. L'arrêt le plus proche se trouvait auparavant à Mont-Joli.

Un autobus plus grand, de 24 places, a aussi été acquis puisque les autres bus du TAC de La Mitis ne comptent que 17 places.

Un arrêt de bus a été ajouté tout près du Pavillon Saint-Joseph.

André Blouin estime que les programmes du ministère des Transports, qui financent une bonne part des services de transport en commun, doivent être revus pour mieux répondre aux besoins actuels.

Depuis, disons cinq ans, le prix d'un minibus a doublé, les pièces ont triplé, l'essence a augmenté beaucoup. Donc toute cette réalité-là, les programmes n'ont pas suivi. Ça fait qu'on demande au ministère des Transports de revoir au goût du jour ces programmes d'aide financière pour être en adéquation avec la réalité , affirme-t-il.

Le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis, abonde dans le même sens.

Il va falloir qu'il y ait une réflexion sérieuse du gouvernement sur le transport collectif en région.

Les programmes gouvernementaux ne sont pas adaptés pour le transport collectif en région. Ce sont les mêmes que pour les MRC plus urbanisées. [...] Vous comprendrez que d'aller chercher une personne dans le fond d'un rang à La Rédemption versus une personne à Mont-Joli, à deux minutes du point de services, pour nous, ça compte pour une personne transportée. Donc, le kilométrage a peu ou pas d'importance à travers le dispositif d'évaluation des coûts , explique le préfet.

Bruno Paradis estime que cette réflexion doit se faire rapidement, si l'on souhaite réellement réduire le nombre de véhicules sur les routes du Québec en encourageant les citoyens à prendre le transport en commun.

Il y a une volonté gouvernementale, mais on dit que le diable est dans les détails. Donc, il faut juste s'assurer qu'on a les bons détails, puis que ça correspond vraiment aux besoins des régions , poursuit le préfet.

Le service inter-MRC du TAC de La Mitis, qui relie Mont-Joli à Rimouski, propose désormais trois passages le jour, soit le matin, le midi et le soir.

Le directeur général du TAC de La Mitis, André Blouin, et le préfet Bruno Paradis soulignent aussi l'importance d'améliorer les services de transport en commun pour mieux lutter contre la pénurie de personnel. Selon eux, la modification des services du TAC a créé des ennuis pour des travailleurs qui prenaient autobus pour se rendre au travail en soirée ou les fins de semaine.

[L'arrêt de services la fin de semaine] a fait mal à beaucoup de personnes et on en est conscients. Et, ça nous désole énormément , soutient André Blouin.

Le TAC de La Mitis prévoit déjà que ses services ne seront bientôt plus suffisants pour répondre à la demande.

Environ 50 000 passagers par année montent à bord de ses autobus.