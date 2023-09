Aux prises avec un enjeu de sécurité routière qu'elle qualifie de majeur au centre de son village, la mairesse de Durham-Sud, Sylvie Laval, lance un cri du cœur. Selon elle, les exigences du ministère des Transports du Québec (MTQ) l'empêchent de mettre rapidement en place des mesures pour ralentir les usagers de la route qui ne respectent pas la limite de 50 km/h sur la rue Principale.

Le ministère prône principalement l'installation de trottoir là où il n'y en a pas, une solution qu'appuie la municipalité.

La subvention provinciale de 345 000 $ qu'elle a obtenue reste toutefois largement insuffisante pour pouvoir procéder, déplore la municipalité dont le budget annuel frise 1,6 million $.

On est d'accord pour dire que le trottoir est l'élément principal de protection de nos citoyens pour assurer la sécurité routière. Sauf que si c'est la base pour pouvoir avancer, dans ce cas-là on devrait nous subventionner et devrait pour obtenir les fonds pour le faire , met-elle de l'avant.

Régulièrement témoin d'infractions au Code de sécurité routière, la résidente qui est également grand-mère, Jacqueline Lessard, estime que de nombreux enfants et citoyens sont actuellement à risque.

Pour les enfants c'est vraiment dangereux, les autos ne ralentissent pas.

On s'est plaint et la police ne vient jamais. Elle vient peut-être vers 9 h le matin, jamais vers 7 30 quand les enfants vont prendre l'autobus , déplore-t-elle.

Interpellé vendredi dernier, personne au ministère des Transports en Mauricie- Centre-du-Québec n'a encore été en mesure de réagir aux propos de la mairesse de Durham-Sud.

Avec les informations de Jean-François Dumas