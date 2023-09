Grant Fines, un habitant de Brandon, au Manitoba, affirme qu’il doit faire de longs voyages pour recevoir un traitement chirurgical de la cataracte dans une autre ville. Ce dernier dénonce « l’échec du système de santé provincial ».

Grant Fines indique que le prochain gouvernement provincial qui sera élu en octobre prochain devra faire mieux pour réduire le temps d’attente et l’accessibilité de ce traitement dans la province.

Après avoir pris sa retraite au début de la pandémie, ce dernier est allé voir son médecin lorsqu’il a remarqué une perte de vision et s’est fait recommander à un opticien. Mais il a dû attendre un an pour un rendez-vous et un diagnostic.

Il a reçu un diagnostic officiel de la cataracte aux deux yeux en octobre 2022.

Sa perte de vue a réduit son habilité à conduire, à faire ses courses et même à regarder la télévision. Néanmoins, pour obtenir les soins dont il a besoin, il doit se rendre soit à Winnipeg ou à Regina.

S’ils envoient des gens à l’extérieur de la province pour faire ces choses… c’est une sorte d’échec de notre système de santé provincial.

Le problème du temps d’attente

Depuis juillet, les patients manitobains doivent attendre en moyenne 13 semaines avant d'être opérés de la cataracte, selon la Mesure des progrès du Manitoba en matière de temps d’attente

Le temps d'attente pour le Centre de santé régional de Brandon est de 10 semaines en moyenne depuis juillet, et compte 235 patients sur sa liste d'attente.

Le Dr Guillermo Rocha qui a, jusqu'à tout récemment, exercé au Ocular Mircrosurgery and Laser Centre à Brandon explique que le type de cataracte dont souffre un patient peut avoir un impact sur le temps d'attente.

Selon lui, il y a plus de disponibilité pour les patients à faible risque qui peuvent être opérés sous anesthésie locale.

Il ajoute qu'il y a moins de créneaux d’intervention pour les personnes qui ont besoin d’interventions chirurgicales plus complexes et qui nécessitent une sédation intraveineuse dans un hôpital avec un anesthésiste, surtout à Brandon.

On a souvent l’impression que les patients attendent, mais il y a de nombreuses étapes en cours de route, tous les patients atteints de cataracte ne sont pas identiques.

Il y a quelques mois, les services de chirurgie de la cataracte ont failli être supprimés à Brandon. Le maintien de ces services a nécessité une collaboration entre l'office régional de la santé Prairie Mountain à Brandon et une grande implication de ma clinique et de mon personnel pour que cela fonctionne , affirme M. Rocha.

Une solution politique?

CBC/Radio-Canada a questionné les différents partis politiques à propos des solutions qu'ils apporteraient pour réduire les temps d'attente de soin pour les patients.

Le Parti progressiste-conservateur a cité le travail du Groupe de travail sur le rétablissement des services chirurgicaux et diagnostiques qui a été formé en 2021 pour réduire ces temps d’attente le plus rapidement possible.

Avant la période électorale, le gouvernement conservateur avait annoncé un investissement de 400 millions de dollars pour recruter plus de personnels médicaux et qu'un dixième de ces fonds sera destiné au recrutement de personnel dans les régions rurales.

Un porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba a indiqué par le biais d'un courriel qu’il fera en sorte qu'il y ait un meilleur accès aux soins de qualité à Brandon et promet de doubler le fonds de recrutement de pour attirer plus de médecins vers les régions rurales.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a indiqué dans un courriel que son parti financera le Centre de santé Misericordia à Winnipeg.

Il promet aussi de mettre sur pied une clinique spécialisée dans la chirurgie de la cataracte et des yeux à Brandon.

Avec les informations de Chelsea Kemp