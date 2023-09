Le sort du phare de Cap-des-Rosiers toujours en attente

L’incertitude plane toujours sur l’état du phare de Cap-des-Rosiers à Gaspé. Le plus haut phare du pays est resté inaccessible durant presque toute la saison estivale.

Le site est demeuré ouvert, mais les visiteurs ne sont plus admis dans l’infrastructure depuis le 13 juillet dernier. Pêches et Océans Canada avait alors ordonné sa fermeture pour une durée indéterminée pour des raison de santé et de sécurité.

Le MPO indique avoir procédé à l’inspection de la structure du phare les 15 et 16 août derniers en plus d’une autre analyse des moisissures les 11 et 12 septembre.

Le ministère n’est pas en mesure de dire à quel moment le phare sera de nouveau ouvert aux visiteurs, puisqu’il attend les résultats des inspections.

Le MPO soutient également que les résultats de ces études seront déterminants des prochaines actions nécessaires dans ce dossier.

Ouvrir en mode plein écran Le phare de Cap-des-Rosiers est en service depuis 1858. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Coup de pouce financier

Le comité qui gère le site a bénéficié récemment d’une aide financière de 8000 $ de la Ville de Gaspé.

Le conseil municipal a décidé de soutenir le comité de bénévoles pour qu’au moins ils puissent se sortir la tête de l’eau, payer leurs factures de l’année et leurs employés et terminer l’année financière sans déficit , explique le maire de Gaspé Daniel Côté.

Durant les années passées, le comité n'a pas eu à demander de l'aide puisque les droits d'entrée au phare payaient son fonctionnement

Cette année, ils ont tiré la sonnette d’alarme, alors c’est pour ça qu’on est intervenu.

L’élu, bien impliqué dans ce dossier, continue d’espérer que l’infrastructure sera mise à niveau.

C'est impensable de laisser à l’abandon un monument de cette valeur patrimoniale , réitère M. Côté.