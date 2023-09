Quelque 50 instavidéastes (streamers) se réuniront à Saint-Apollinaire du 6 au 8 octobre prochain avec l’association du Lan JDL dans le but d’amasser des fonds pour la Fondation des gardiens virtuels, un organisme qui vient en aide aux jeunes en détresse sur le web.

Cette année, les dons serviront précisément à offrir différentes formations et rémunérer les travailleurs et travailleuses de rue numériques de la Fondation.

[On souhaite] agrandir l'offre pour rassurer et informer des jeunes de tous les horizons pour qu'ils puissent trouver des solutions adaptées à leurs situations , détaille-t-on dans le communiqué.

L’événement de 2022 avait réuni quelque 120 000 internautes qui ont regardé 64 instavidéastes pour un total de 855 heures de diffusion.

Ce Stream-O-Thon promet d’être grandiose , d’après François Savard, président et fondateur de la Fondation des gardiens virtuels. L’organisation attend cette fois-ci plus de 50 instavidéastes, dont Acadianwoman, suivie par 11 200 personnes sur Twitch, mais aussi DoubleBlackout (54 500 abonnements), BastienArt (6100 abonnements) et FrostyQC (5500 abonnements).

Tous et toutes se relaieront dès 18 h sur leurs chaînes Twitch respectives pendant toute la durée de l’événement.

Les gens du public sont invités à participer ($) en amenant leur ordinateur pour jouer en réseau au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, où des activités et prix de présence sont également prévus.