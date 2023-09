Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se dit ouvert à négocier avec le Québec, pourvu qu'on lui « montre l'argent ».

Show us the money! , a lancé M. Furey en mêlée de presse lundi matin, à son arrivée à la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se tient au Château Frontenac, à Québec.

En février dernier, lors d'une visite officielle à Saint-Jean, le premier ministre du Québec, François Legault, avait dit comprendre la frustration et la colère des Terre-Neuviens concernant le contrat d'approvisionnement en électricité de Churchill Falls.

Le contrat sur ce barrage situé au Labrador aurait rapporté plus de 28 milliards de dollars au Québec depuis sa signature en 1969, comparativement à seulement 2 milliards de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Legault avait évoqué l'idée d'offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l'entente en 2041, afin de l'inciter à la renouveler.

Francois Legault accueille les élus participant à la conférence. Le premier ministre du Québec se dit optimiste d'en arriver à une entente avec son homologue terre-neuvien au sujet du renouvellement du contrat de Churchill Falls. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Lundi, au moment d'accueillir ses homologues au Château Frontenac, M. Legault a laissé entendre qu'une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador était névralgique pour le Québec.