Le village Treehouse à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, commence à accueillir ses premiers résidents. La communauté écologique offre aux résidents la possibilité de vivre collectivement avec leurs voisins.

Oh, mon Dieu, c'est tellement excitant qu'il y ait des gens qui vivent ici maintenant, je dois vraiment me pincer , admet Cate de Veerde, co-fondatrice du village Treehouse.

Ça fait cinq ans depuis notre première rencontre, mais en réalité c’est un rêve qui a pris 12 ans à se réaliser.

Le village est en construction depuis 2021 et devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Treehouse est un type de communauté intentionnelle où les résidents qui vont y vivre développent eux-mêmes le village.

Cate de Veerde est co-fondatrice du village de cohabitation écologique de Treehouse, situé à Bridgewater en Nouvelle-Écosse.

Chacun à sa propre maison privée et il y en a 30 dans le village. Les maisons ont entre une et trois chambres et coûtent entre 350 000 $ et 650 000 $.

Le village Treehouse est la première communauté de cohabitation en Atlantique.

Le village sera certifié avec des maisons passives, ce qui signifie qu'elles consomment peu d'énergie. Ça se traduit par des coûts de chauffage d’aussi peu que 200 $ par an. L’énergie des panneaux solaires servira aussi à alimenter les bornes de recharge des véhicules électriques du programme de covoiturage.

Emma Savage, son mari et ses trois enfants viennent d’aménager et bien que la transition ne soit pas reposante avec trois enfants, elle ne regrette pas son choix.

On ressent déjà vraiment la communauté et les avantages de vivre dans un logement coopératif , confie-t-elle.

Quand nous sommes arrivés avec le camion de déménagement, très rapidement, quelques personnes qui vivent déjà sur place et certaines qui terminent leur journée de travail sont venu nous aider.

Emma Savage, son mari et leurs trois enfants viennent d'emménager dans le village de cohabitation écologique Treehouse à Bridgewater, en N.-É..

Elle a bien hâte que les aires communes soient terminées et de pouvoir profiter de la cuisine collective.

Je vais participer à la cuisine une ou deux fois par mois, mais je pourrai y aller plusieurs fois par semaine et savourer un repas préparé par mes voisins , explique-t-elle.

C'est incroyable que nous ayons attiré autant de personnes et que chacun contribue à sa manière. Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'ayons fait, nous l'avons construit, nous sommes chez nous.

Il reste beaucoup de travail à faire, les aires communes ne sont pas toutes construites et les jardins ne sont pas aménagés. Mais Cate de Veerde est persuadé que tout se passera bien et que les résidents y trouveront leur compte.

Nous nous engageons à travailler ensemble pour entretenir ces bâtiments, restaurer les terres et cultiver de la nourriture en plus de nous entraider à élever nos familles, et prendre soin les uns des autres , dit la cofondatrice. Ce n'est pas une entente formelle, juste un désir d'être de bons voisins.

Avec les informations de CBC