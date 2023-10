Place à la relève dans le hip-hop

En plein cœur du Quartier des spectacles à Montréal, sur la scène du Festival de hip-hop Distrix, Guadalupe Galvan, Doble G de son nom d'artiste, du haut de ses 16 ans, rappe ses compositions avec aisance et aplomb.

La championne du MC Challenge 12-17 de cette année, originaire du Mexique et au Québec depuis quatre ans, a été invitée à monter sur scène avec des rappeurs de renom. Son talent est sans équivoque, et pourtant elle ne s'adonne au rap que depuis quelques mois.

Je suis violoniste. J'ai appris à lire la musique à quatre ans et à jouer du violon à sept ans. J'ai déjà fait des concerts avec des orchestres au Mexique, mais pas seule sur scène , dit-elle toute souriante, coiffée de ses petites tresses.

Écoutez le reportage de Karine Mateu diffusé à l'émission Tout terrain, sur Ies ondes d'ICI Première.

Doble G, gagnante du MC Challenge 12-17 de 2023, sur la scène du Festival Distrix. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Doble G chante surtout en espagnol et s'inspire de ses origines, de ses amours et de ses rêves pour composer ses chansons. Et l'un de ses rêves est de faire carrière en musique.

Je veux vraiment dédier ma vie à ça. Faire de grande scène, des scènes mondiales. Je veux vraiment aller loin dans le rap , souhaite-t-elle.

Le MC Challenge 12-17

Le MC Challenge 12-17 a été lancé il y a deux ans par End of the Weak Québec en partenariat avec les maisons de la culture de dix arrondissements de Montréal. Il s'agit de la version pour adolescents du MC Challenge End of the Weak né à New York en 2000 et arrivé au Québec en 2011, aussi connu sous le nom de la Fin des faibles.

Les rappeurs doivent s'affronter verbalement en mettant en valeur différentes facettes du rap, comme le texte libre, l'a cappella ou l'improvisation.

Benoît Beaudry, le cofondateur de End of the Weak Québec et intiateur du MC Challenge 12-17 en partenariat avec la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

La version pour adolescents a été bonifiée avec des ateliers d'écriture et du mentorat dans une trentaine d'écoles, maisons de jeunes ou organismes jeunesse , explique Benoît Beaudry, cofondateur de End of the Weak Québec

Les participants compétitionnent entre eux lors des finales d'arrondissement dans les maisons de la culture, avant la grande finale qui a lieu au parc Jarry.

Dounette

Jahlia Jason ou Dounette, son nom d'artiste, a remporté le MC Challenge 12-17 en 2022. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Originaire de la Guadeloupe, Jahlia Jason, dit Dounette, n'était au Québec que depuis quelques mois lorsqu'elle a remporté la première grande finale du MC Challenge 12-17 en 2022, ex aequo avec Jojo, un autre rappeur. Elle n'avait alors 13 ans.

J'ai commencé à écrire quand j'avais huit ans. Ça vient de mon beau-père, que je considère comme mon père, qui était dans la musique et qui m'amenait dans son studio quand j'étais petite. C’est lui qui m’a fait grandir dans cette passion et devenir qui je suis maintenant, raconte-t-elle.

Dounette, gagnante du MC Challenge 12-17 de 2022, sur la scène du Festival Distrix. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Avant, j’étais vraiment timide, et j’étais pas trop sociable. Depuis que je fais de la musique, je suis qui je suis en vrai. Avant, je ne m’assumais pas, je n’assumais pas mon physique. Maintenant, je m’habille comme je veux, je me coiffe comme je veux, je fais ce que je veux.

Depuis sa victoire, elle a réalisé quelques vidéoclips et a même inauguré la nouvelle Maison de la culture Maisonneuve à l'invitation de la Ville de Montréal.

Elle aussi se voit briller sur de nombreuses scènes. J'ai envie qu'une petite fille me voie et dise qu'elle veut être comme moi quand elle sera plus grande, comme lorsque j'ai vu une madame chanter quand j'étais jeune et que je voulais être comme elle! Y'a trop d'émotion! , s'exclame Dounette.

Jojo

L'autre gagnant de l'édition 2022 est Joshua Ogbebor, dit Jojo. Grand et costaud, il semble plutôt réservé, mais sur scène, il bouge, il danse, il explose.

Joshua Ogbebor ou Jojo, son nom d'artiste, est le champion du MC Challenge 12-17 de 2022. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

J'ai commencé à rapper lorsque le MC Challenge est venu à mon école, je ne rappais pas avant, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau , dit candidement ce jeune qui avait 16 ans lors de sa victoire.

Représentant de l'arrondissement de LaSalle, Jojo compose et chante en anglais. J'essaie de capturer des sentiments avec la chanson. Je capture la dépression, l'amour, l'angoisse , raconte-t-il dans un très bon français.

Lui aussi voit grand : Je veux faire du rap, mais aussi de la photographie, du cinéma, de la mode. Ce que je veux, c'est être le meilleur artiste, pas seulement le meilleur rappeur , dit celui qui étudie en "business". Je pense que pour être un bon artiste, il faut aussi être un bon businessman.

Ghost

Samuel ou Ghost, son nom d'artiste, a été finaliste lors des compétitions de MC Challenge 12-17. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Samuel Lantin, ou Ghost, de son nom d'artiste, a été finaliste lors des deux éditions du MC Challenge. Il a aussi été invité à monter sur la scène du Festival Distrix et a participé au vidéoclip Champions MC Challenge tourné par End of the Weak Québec avec les gagnants. Pour lui, le rap est bien plus qu'un divertissement, il est libérateur.

Il y a quelques années, j'ai perdu un de mes proches et je ne filais pas trop. Je vivais beaucoup d'anxiété et de dépression. J'ai parlé avec un travailleur social de mon école secondaire et il m'a dit de trouver une solution pour sortir la boule noire que j'avais en dedans. Je me suis mis à écrire et à rapper, c'était quelque chose d'extraordinaire , raconte-t-il.

Juge et mentors

Les jeunes ont été encadrés par des mentors, des rappeurs comme Witness, connu comme un vétéran de la scène battle rap et freestyle à Montréal.

C'est d'ailleurs, ici, dans ce même quadrilatère où nous nous trouvons, que j'ai fait ma première scène officielle. C'était à l'été 2000 à la fin des Francofolies. Je venais juste d'avoir 16 ans. Avec ma petite voix, j'avais rappé et tout le monde criait. Ça m'avait vraiment donné un gros "boost" , se souvient celui qui rappe depuis près de 25 ans.

Le rappeur Witness fait partie des mentors du MC Challenge 12-17. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

C'est maintenant au tour des jeunes qu'il a rencontrés dans les écoles et les centres jeunesse lors d'ateliers d'écriture de monter sur scène.

Moi, ma technique, c'est de leur donner confiance, pas de leur dire comment faire. Je leur démontre pourquoi un texte est bon. Je leur montre toutes les figures de style qui existent dans l'écriture. Toutes les façons pour que ça soit beau à l'oreille. L'écriture, c'est la plus grande de mes passions.

La championne du MC Challenge 12-17 de 2023, Doble G et Ruby, rappeuse de renom et juge pour le MC Challenge. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Ruby, une rappeuse connue de la scène montréalaise, est la juge du MC Challenge 12-17.

Ça fait tellement d'années que je fais ça et je me souviens, lorsque j'avais leur âge et que j'essayais d'y arriver, donc si je peux partager mon expérience avec la relève en participant à ce projet, c'est un honneur, explique-t-elle.

Chacun des jeunes qu'elle a vu performer se démarquait, dit-elle, mais les gagnants se sont distingués, entre autres, par la qualité de leurs paroles. Elle déplore d'ailleurs une tendance à plus légèreté dans le rap.

Avant, le rap conscient avait beaucoup plus sa place. Aujourd'hui, les gens cherchent plus un vibe, une ambiance. C'est pas tout le monde qui a le temps d'écouter ton histoire. Ça s'est perdu au fil du temps. Les gens sont plus superficiels et veulent plus faire le "party".

Joshua ou Jojo, son nom d'artiste, champion du MC Challenge 12-17 en 2022. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Un retour en 2024?

À l’hôtel de ville de Montréal, bien loin des vibrations du Quartier des spectacles et du hip-hop, la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Erika Alneus, ne cache pas son enthousiasme à l'égard du projet.

Cela permet aux jeunes de vivre le français à travers le rap, mais aussi de découvrir les maisons de la culture et, donc, de s'approprier la culture , dit la conseillère.

Elle ajoute que même si les jeunes chantent dans leur langue d'origine, en espagnol ou en anglais lors des finales, le MC Challenge n'en valorise pas moins le français : Les ateliers de rap ont été faits en français et, pour certains jeunes, c'était un premier contact avec notre belle langue.

Le projet a d'ailleurs été réalisé dans le cadre de l’initiative Fous du français de l’Union des municipalités du Québec au coût de 103 000 $. Erika Alneau ne confirme pas le retour du projet l'an prochain, mais assure qu'elle le souhaite ardemment.

Le cofondateur de End of the Weak Québec, Benoît Beaudry, veut poursuivre l’aventure et bien plus encore.