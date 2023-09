« La vie d’un Lavallois ne vaut pas moins que celle d’un Montréalais »

Ce devait être une annonce gouvernementale sans histoire. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était de passage à Laval pour annoncer une aide exceptionnelle de 20 millions de dollars à la Ville de Laval pour l’ajout de 20 policiers au sein de son Service de police. Mais ça ne s’est pas passé ainsi.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a attaqué en pleine conférence de presse la crédibilité de cette annonce du jour. La situation [en matière de violence armée] à Laval est comparable à celle vécue à Montréal au prorata de notre population. C’est vrai pour les événements liés aux armes à feu et aussi pour les meurtres , a affirmé M. Boyer, qui retenait à peine son exaspération.

Depuis un an, il affirme qu’il sensibilise le gouvernement du Québec au fait qu’il dirige la troisième ville la plus populeuse du Québec, mais qu’il ne reçoit pas le même soutien financier que Montréal et Québec pour combattre les problèmes de violence.

Laval va bientôt atteindre une population de 500 000 habitants et la croissance démographique de l’île Jésus s’accélère.

En 2022, le ratio de meurtre par 100 000 habitants était de 2,73 à Laval, alors qu’il était de 2,32 à Montréal. Pendant ce temps-là, la veille du déclenchement des élections provinciales, Québec annonçait une aide financière à Montréal de 250 millions, mais rien pour Laval , a dénoncé le maire Boyer, qui n’hésite pas à parler de deux poids deux mesures dans l’évaluation de Québec.

Une aide proportionnelle à la population

Le maire de Laval réclame sans délai une aide au prorata de sa population.

Cela représente 60 millions de dollars, selon ses calculs, soit trois fois plus que l’aide exceptionnelle octroyée lundi par le ministère de la Sécurité publique.

Annoncer une aide inférieure est trop peu, trop tard, mais surtout injuste pour les citoyens de Laval, a tonné son maire.

La vie d’un citoyen lavallois ne vaut pas moins que celle d’un Montréalais.

Une série d’événements violents

Ouvrir en mode plein écran Bernard Cherfan, 42 ans, a été assassiné au printemps 2022 au restaurant La Perle vietnamienne. Photo : Radio-Canada / Alain Béland

Le maire Stéphane Boyer a affirmé lors de la conférence de presse lundi que le début de son mandat a été marqué par la violence armée qui a fait la manchette.

En août 2021, il y avait des fusillades à tous les jours. Des maisons criblées de balles, des règlements de compte en pleine rue. À Pont-Viau, à Sainte-Rose, à Chomedey. Bref, aux quatre coins de la ville. En décembre 2021, un jeune se fait tirer à travers la fenêtre d’une bibliothèque, un établissement fréquenté par des familles, mais aussi par des employés de la Ville qui vont en rester marqués , a rappelé le magistrat.

La réalité géographique et la proximité de Montréal font en sorte que les groupes criminels ont des liens directs entre les deux villes sans faire fi des juridictions municipales.

En avril 2022, alors que j’étais en réunion avec les maires des grandes villes canadiennes pour parler de l’enjeu de la montée de la violence dans les grandes villes, la mafia a tiré à bout portant un homme d’une balle dans la tête dans un restaurant devant des familles et des enfants , a-t-il ajouté, en faisant référence au meurtre de Bernard Cherfan, 42 ans, tué au restaurant La Perle vietnamienne.

Les événements ont l’effet de traumatiser la population, a indiqué le maire. En novembre 2022, une fusillade a fait quatre blessés aux abords du Cégep Montmorency et nous a forcés à confiner 500 étudiants pendant quatre heures. Ce jour-là, des centaines de familles ont eu peur pour la vie de leurs enfants , a décrit Stéphane Boyer.