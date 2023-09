Les travailleurs étrangers temporaires sont plus nombreux que jamais en Beauce

Un sondage réalisé par les trois MRC de la Beauce et leurs corporations économiques démontre que le nombre d’immigrants arrivés dans la dernière année est plus important que prévu.

C'est ce que révèle un communiqué publié lundi après-midi. Les données ont été récoltées auprès de 211 entreprises pour tracer un portrait de l’immigration dans la région.

Réalisé pour une deuxième année consécutive, le sondage indique que 921 travailleurs étrangers temporaires (TET) sont arrivés dans la dernière année, soit 15 % de plus que les prévisions de l’an dernier. Les entreprises beauceronnes questionnées ont recensé en juin dernier 1695 TET sur leur territoire.

Gaétan Vachon est préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie. Il mentionne l'importance de «continuer de travailler ensemble et se serrer les coudes, comme les Beaucerons savent si bien le faire», face au défi d'intégration qui est grandissant.

Le fait que l’immigration sur le territoire fut plus élevée que ce qui avait été estimé l’an dernier correspond tout à fait à la réalité des intervenants sur le terrain, qui eux aussi, ont constaté une hausse de la clientèle immigrante, que ce soit des travailleurs ou des familles , mentionne par écrit le préfet de la MRC Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.

Cette information nous aide à orienter les différents services de proximité à mettre en place. On le constate, le défi d’accueil et d’intégration est grandissant.

Du nombre de travailleurs issus de l’immigration en Beauce, 192 ont fait venir leur famille au pays dans la dernière année.

Des chiffres qui ne surprennent pas Claude Hervé Kouassi qui a fondé le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF) pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

Le Festi-cultures CAPIF a attiré plus de 1000 participants au mois de juillet. Il s'agissait de la deuxième édition.

Dans la dernière année, il a remarqué une plus grande présence des nouveaux arrivants et de leurs familles dans la Beauce. Signe fort de cette augmentation pour lui, le Festi-Cultures de Sainte-Marie a attiré plus de 1000 participants au mois de juillet à Sainte-Marie.

Recrutement à la baisse pour l’an prochain

Les données présentées lundi après-midi lors de la rencontre de la Table stratégique en immigration de la Beauce montrent un ralentissement dans le recrutement à l’international pour les prochaines années.

Lors du sondage de l’an dernier, près de 150 entreprises comptaient recruter à l’international.

Finalement, ils n’ont été que 124 à le faire. Un chiffre appelé à descendre, puisque les projections indiquent qu’une centaine d’entreprises beauceronnes veulent se lancer dans ce type de recrutement pour les deux prochaines années.

Un travailleur étranger temporaire dans une ferme laitière (photo d'archives)

Le nombre de TET est aussi appelé à baisser dans les prochaines années selon les données du sondage.

Au cours des 18 prochains mois, 935 TET sont attendus, bien en deçà des prévisions.

Selon les trois organisations beauceronnes de développement économique, quatre facteurs peuvent expliquer cette baisse anticipée.

Le ralentissement économique, la robotisation, de précédents recrutements plus importants que prévu et la fermeture de certaines entreprises ont mené quelques employeurs à réduire leurs besoins en main-d'œuvre étrangère.

Le ralentissement économique et les investissements réalisés en automatisation et robotisation, le fait que certains ont recruté davantage que prévu, la fermeture et les mises à pied de certaines entreprises ont permis à certaines entreprises de combler leurs postes avec des travailleurs étrangers.

Des chiffres à mettre en perspective selon eux, puisque plusieurs familles vont continuer de venir rejoindre les leurs aux pays à la suite des assouplissements des règles pour les familles de TET par Ottawa.

La Beauce doit se préparer à un nombre plus important de nouveaux immigrants , peut-on lire dans le communiqué.

Recrutement en Afrique

Bien que les entreprises se tournent toujours en majorité vers l’Amérique du Sud dans leurs efforts de recrutement, les TET originaires des pays d’Afrique sont en augmentation depuis l’an dernier, passant de 26% à 38% des nouveaux arrivants.

Avec ses 33 000 habitants, Saint-Georges est la ville la plus populeuse de Beauce (Photo d'archives)