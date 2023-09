Le premier spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais offert gratuitement sur YouTube 

À l’occasion de son anniversaire, l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais a offert samedi un cadeau à ses fans : un enregistrement gratuit de son premier spectacle, Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano, capté à l’Olympia de Montréal à la fin de 2022.

Le spectacle d’un peu plus d’une heure est offert sur la chaîne YouTube de l’humoriste (Nouvelle fenêtre). Ce premier solo lui a permis de triompher au Gala Les Olivier au mois de mars dernier. Il y avait remporté quatre prix : l’Olivier de l’année, celui du spectacle d’humour de l’année, celui du metteur en scène de l’année, pour Guillaume Girard, et celui de l’auteur de l’année avec ses complices Alexandre Forest et David Beaucage.

Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano a aussi obtenu le Félix du spectacle d’humour de l’année et de la mise en scène et scénographie de l’année (Guillaume Girard et Renaud Pettigrew) au Gala de l'ADISQ.

Le spectacle, qui comporte 312 jokes (dont une d'assaisonnement) selon la chaîne YouTube de Pierre-Yves Roy-Desmarais, a été présenté à 256 reprises au Québec, incluant une représentation ultime au Centre Bell le 27 juillet dernier.

L’ultime gala avec Yvon Deschamps arrive sur Prime Video

L’humoriste a récemment participé à L’ultime gala de Juste pour rire, avec notamment Yvon Deschamps, Martin Matte, Patrick Huard, Louis-José Houde et Mariana Mazza. Il s’agit du dernier gala francophone du Festival Juste pour rire de Montréal dans sa forme traditionnelle, une tradition vieille de 40 ans.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Après sa présentation, le 20 juillet dernier à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, L’ultime gala arrivera sur Prime Video cet automne. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Aussi cet automne, Pierre-Yves Roy-Desmarais continuera à collaborer à l’émission de radio Véronique et les fantastiques sur les ondes de Rouge FM. On peut également le voir dans la troisième saison de Club Soly, diffusée le mardi à 19 h 30 sur Noovo.