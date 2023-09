520 vélos de plus pour àVélo en 2024

Devant le succès d’àVélo, le Réseau de transport de la capitale (RTC) compte étendre son offre de vélopartage à assistance électrique à d’autres secteurs de Québec, notamment à la promenade Samuel-de-Champlain, afin d'y desservir la nouvelle plage inaugurée cet été.

Plus d’un demi-million de déplacements ont été réalisés avec àVélo depuis le lancement de la troisième saison , s'est félicité Maude Mercier-Larouche, présidente du RTC, lors d’un point de presse lundi matin. Le bilan est bon , indique-t-elle, rappelant que l’objectif pour 2023 avait déjà été dépassé au mois d'août.

Elle précise toutefois qu’il s’agit d’un bilan provisoire.

Le RTC souhaite à présent augmenter l’offre de déploiement en ajoutant 520 vélos l’été prochain. Pas moins de 1300 vélos seront donc à la disposition des usagers, une augmentation de 66 % de l’offre.

Au lieu des 100 stations initialement prévues, 115 stations seront accessibles en 2024.

À long terme, Mme Mercier-Larouche indique que le RTC veut sortir du centre-ville et rejoindre les usagers dans les secteurs périphériques de la Ville de Québec. Aucune date n'a été avancée, mais la présidente du RTC ne pense pas que tout sera en place dès l'an prochain.

On est sur une lancée, on ne s'arrêtera pas.

Une réflexion est en cours pour déterminer les futurs secteurs desservis. Selon Mme Mercier-Larouche, les endroits choisis ont des infrastructures cyclables adéquates pour pouvoir accueillir un service comme àVélo .

Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu avec la Société de transport de Lévis pour faire la promotion du service àVélo et développer une offre interrives avec la Ville de Lévis.

De son côté, Accès transports viables salue le développement de l'offre et espère que les banlieues et les quartiers défavorisés seront aussi desservis de façon à ce que tout le monde ait accès à cette option de transport a réagi par voie de communiqué Marie-Soleil Gagné, directrice générale de l’organisme.

Le montage financier initial prévoyait un budget total de 6,4 millions de dollars pour la saison 2023.

La facture s'élève actuellement à 7 M$.

L’augmentation des revenus grâce à la popularité du service donne toutefois un coup de pouce au RTC.

On avait escompté 350 000 déplacements, on est à 553 000 aujourd’hui. Donc, nécessairement, même si on n’est pas dans une optique de profit, on a des revenus qui s’ajoutent, ce qui est très apprécié.