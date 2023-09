Il fallait de l’audace en 1983 pour publier une revue alliant la création visuelle et la littérature. Ensemble, le comédien et auteur Jean Laprise et le poète Guy Marchand ont cofondé Le Sabord, la seule revue du genre au Canada. Quarante ans plus tard, la revue rayonne bien au-delà de Trois-Rivières, son lieu de naissance et de résidence.

L’autrice Ariane Gélinas est l’actuelle codirectrice générale et littéraire. Elle se rappelle qu’il y a 20 ans, elle s’abonnait au Sabord. Quelques années plus tard, j'y suis entrée comme autrice avec des nouvelles, de la prose poétique. Après, je me suis retrouvée à la codirection générale et littéraire du périodique. Je n'aurais jamais pensé ça. Ça fait huit ans que je suis à ce poste-là. Huit ans à préparer tranquillement, les célébrations du 40e.

Elle ajoute, un peu incrédule, qu’elle n’a même pas encore cet âge.

Honorer l'héritage des fondateurs et des fondatrices

Le Sabord est une revue de création qui propose une approche unique : elle propose un dialogue entre les arts visuels et la littérature. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avec l'exposition Archiver le futur qui est le point culminant de nos 40 ans. On a rassemblé un écrivain, une écrivaine, une artiste visuelle, dans le cadre de cette exposition , explique Ariane Gélinas.

Cette exposition présente les œuvres récentes des poètes Simon Brown et Maude Pilon, de l’artiste multimédia Isabelle Gagné (MissPixels) et de l’artiste multidisciplinaire Gabriel Mondor. L’exposition présente de nouvelles œuvres créées à partir des archives du Sabord.

On les a invités à échanger créativement, à fouiller dans les archives du Sabord et à méditer sur [ce que ça] pourrait être dans le futur, se projeter. Puis, tout au long de l'année, de nos 40 ans, avec les numéros Rhizomes, Carrefour et Post, on s'est penché là-dessus, sur le présent, le passé, le futur du périodique. Et puis on a invité à des itérations créatives autour de ça, avec les artistes et dans l'équipe bien sûr , détaille Ariane Gélinas.

Voyager loin

Parce qu’elle est unique en son genre, la revue a voyagé loin au fil des 40 ans. En fouillant dans les archives, Simon Brown et Maude Pilon se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de visites à Paris au fil du temps, [ils] ont créé un poème-performance autour de cela , raconte la codirectrice qui lance dans un même souffle qu’elle et Karine Bouchard, l’autre codirectrice, iront promouvoir la revue dans la capitale française. Dans deux semaines, nous serons à Paris au Salon de la revue. Donc, ce n'est qu'un exemple [jusqu’où] peut voyager le Sabord, dans l'ensemble de la francophonie donc, notamment à Paris qui nous attend bientôt. On va aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices.

Pour le futur, la petite équipe du Sabord souhaite davantage mettre de l’avant le processus artistique des écrivains et des artistes en allant dans leur atelier afin de démontrer, de documenter comment les choses se passent de l’intérieur.

L’exposition Archiver le futur est présentée à la Galerie d’art du parc de Trois-Rivières jusqu’au 22 octobre 2023.

D'après une entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec