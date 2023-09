Le journaliste Frédérick Lavoie au cœur de la crise canado-indienne

Les tensions diplomatiques entre l’Inde et le Canada continuent de préoccuper les citoyens et entrepreneurs canadiens qui ont des liens avec ce pays de l'Asie. Le journaliste originaire du Saguenay, Frédérick Lavoie, qui partage son temps entre le Canada et l'Inde, pourrait subir des conséquences de cette crise politique.

Le conflit canado-indien a pris naissance lorsque le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a avoué à la mi-septembre soupçonner que l'Inde avait un rôle à jouer dans le meurtre d'un Canadien sikh, Hardeep Singh Nijjar.

On n’est pas habitué qu’un pays comme l’Inde fasse ce genre de geste audacieux dans un pays comme le Canada , constate Frédérick Lavoie.

Le Canada se retrouve, selon lui, dans une position difficile.

D’un côté, Justin Trudeau essaye de dire que nous, le Canada, ne peut accepter ce genre d’assassinat extrajudiciaire d’autant moins sur son territoire, mais en même temps, on veut garder de bonnes relations avec l’Inde. C’est vraiment le Canada qui est dans la pire position , résume celui qui réside en Inde.

Frédérick Lavoie avance que cet assassinat extrajudiciaire pourrait même profiter au premier ministre de l'Inde ainsi qu'au pays. Ce geste extrême est très commun là-bas et même appuyé par une bonne partie de la population indienne.

Cela va aider Narendra Modi, dans son statut d’homme fort parce que c’est comme ça qu’il se présente. Il n’y aura pas de conséquence en Inde pour Narendra Modi. Tout ça est à son bénéfice au final à part la partie relation commerciale. Cela reste à voir qui a plus à perdre , dresse-t-il comme analyse.

Ces soubresauts diplomatiques auront des incidences sur la vie personnelle de bien des gens. On retrouve environ 1,3 million de Canadiens d’origine indienne. Toutefois, l’Inde ne reconnaît pas la double nationalité.

Quand vous immigrez au Canada d’Inde, vous devez renoncer à votre citoyenneté indienne. Ensuite, vous reprenez un statut de citoyen outre-mer. Cela vous met dans une situation vulnérable. Ce n’est pas tout le monde qui a ce statut , explique M. Lavoie.

Frédérick Lavoie détient le statut de citoyen outre-mer, un statut qu’il qualifie de vulnérable.

Je suis marié à une Indienne. Cela me donne ce statut-là. Ma fille doit l’avoir aussi. Cela pourrait compliquer les choses le jour où on demandera le statut

Les déplacements vers l’Inde seront forcément plus difficiles, selon l’auteur.

Heureusement, le Canada a eu la sagesse de ne pas essayer de mettre des mesures de représailles qui toucheraient les citoyens et les citoyennes. C’est ça qui est un peu absurde, l’Inde cause des problèmes pour les simples gens, disons et non pas seulement au niveau diplomatique alors que c’est une crise diplomatique , fait-il remarquer.

Déjà, beaucoup d’Indo-Canadiens ne sont pas en mesure de retourner en Inde en raison de la suspension du traitement des visas des citoyens canadiens.