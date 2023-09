Alors que près de 5000 réfugiés de la région du Haut-Karabakh arrivent en Arménie, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi en Azerbaïdjan pour rencontrer le président Ilham Aliev et pour renforcer le rôle de la Turquie dans la région du Caucase.

Les entretiens entre les deux leaders doivent se dérouler dans le Nakhitchevan, une petite région aux frontières de la Turquie, de l’Arménie et de l’Iran, et rattachée à l'Azerbaïdjan. Lors de la rencontre, les deux leaders vont inaugurer un nouveau gazoduc et un complexe militaire azerbaïdjanais.

Il s'agit d'une démonstration de force de la Turquie qui profite du retrait apparent de la Russie dans la région. Pour sa part, Moscou a fermement rejeté les critiques du premier ministre arménien Nikol Pachinian qui a reproché à la Russie son manque de soutien lors d'une apparition à la télévision dimanche.

Nous sommes catégoriquement contre les tentatives de faire porter une responsabilité sur la partie russe et les forces russes de maintien de la paix (dans ce territoire, NDLR), qui font preuve d'héroïsme.

La rencontre survient après la victoire éclair ce mercredi de l'armée azerbaïdjanaise contre les troupes de la république autoproclamée du Haut-Karabakh, une région en majorité peuplée d'Arméniens rattachée en 1921 à l'Azerbaïdjan par l'Union soviétique.

Pendant ce temps, des représentants de l'Azerbaïdjan participaient aussi à une deuxième série de pourparlers de paix, après ceux de jeudi, avec les Arméniens du Haut-Karabakh, en vue de réintégrer cette communauté, ont signalé les médias officiels azerbaïdjanais.

Lundi, l'afflux sur le territoire arménien de réfugiés du Haut-Karabakh se poursuit, avec d'immenses embouteillages signalés sur l'unique route reliant sa capitale Stepanakert à l'Arménie.

[Le] 25 septembre, à midi, 4850 personnes déplacées de force sont entrées en Arménie à partir du Haut-Karabakh , a ainsi annoncé le gouvernement arménien.

Les premières arrivées d'habitants de cette enclave depuis la défaite des combattants séparatistes avaient eu lieu dimanche au poste-frontière arménien de Kornidzor.

Dans la ville de Goris, plus à l'ouest, le centre humanitaire installé dans les locaux du théâtre municipal ne désemplit pas depuis dimanche soir, a constaté un journaliste de l' AFP . Toute la nuit, des réfugiés se sont succédé pour se faire enregistrer, trouver une solution d'hébergement ou un transport vers d'autres régions d'Arménie.

Anabel Ghoulassian, 41 ans, originaire du village de Rev (Chalva en azéri), vient d'arriver en minibus à Goris avec cinq de ses sept enfants et son mari.

Ouvrir en mode plein écran Un soldat de maintien de la paix russe garde le corridor de Lachin, le seul lien terrestre de la région sécessionniste du Haut-Karabakh avec l'Arménie. Photo : Getty Images / TOFIK BABAYEV

Au début des combats, la semaine dernière, ils sont tous allés chercher une protection dans la base russe de l'aéroport de Stepanakert. Mais ils ont été expulsés après la première nuit et ont ensuite vécu dans un bâtiment abandonné sans toit.

C'étaient des jours horribles, on était simplement assis les uns à côté des autres. Riches ou pauvres, tous au même endroit , a-t-elle raconté.

(Les forces azerbaïdjanaises) ont bombardé le village, il y a eu des blessés, le mari de ma sœur a été tué

Les autorités du Haut-Karabakh ont fait savoir dimanche que les civils laissés sans logement en raison des dernières violences seraient transférés en Arménie avec l'aide des soldats de maintien de la paix russes, présents sur place depuis la précédente guerre de l'automne 2020 (une autre beaucoup plus meurtrière avait eu lieu de 1988 à 1994).

Beaucoup craignent que les Arméniens ne fuient massivement le Haut-Karabakh, au moment où les forces azerbaïdjanaises resserrent leur emprise. De plus, l'angoisse règne parmi les quelque 120 000 habitants du Haut-Karabakh où la situation humanitaire demeure très tendue.

L'Azerbaïdjan s'est pour sa part engagé à permettre aux rebelles séparatistes du Haut-Karabakh qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie.

Toutefois, le nombre de victimes de ce conflit continue d'augmenter puisque l'Azerbaïdjan a déploré lundi la mort de deux de ses soldats la veille dans l'explosion d'une mine, tandis que, selon les Arméniens, 200 personnes ont péri dans les affrontements de la semaine dernière.