Libération : le père de la fillette de Granby essuie un autre refus

Le père de la fillette de Granby a essuyé un autre refus devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La Section d'appel de la Commission a en effet refusé ses demandes de semi-liberté et de libération conditionnelle.

Rappelons que l’homme, dont Radio-Canada doit taire le nom en raison d’un interdit de publication, avait fait appel à une première décision de la Commission au printemps dernier.

Dans une décision datant du 21 septembre obtenue par Radio-Canada, la Section d’appel indique qu’au terme de sa révision [...], [elle] confirme la décision de la Commission de refuser la semi-liberté et la libération conditionnelle totale.

Elle conclut que l'homme présenterait un risque inacceptable pour la société en semi-liberté et en libération conditionnelle totale et qu'il doit approfondir la compréhension de son cycle délictuel et développer un plan de prévention qui tient davantage compte de ses difficultés personnelles et de ses besoins d'intervention spécifiques.

La fillette de Granby est morte en avril 2019, à sept ans, dans des circonstances tragiques. Son père avait plaidé coupable en décembre 2021 d'une accusation de séquestration et avait ensuite été condamné à une peine de quatre ans de pénitencier.

La belle-mère de la fillette, de son côté, a été reconnue coupable par un jury de la séquestration et du meurtre non prémédité de l'enfant. Elle a écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. En janvier 2022, elle a porté sa condamnation et sa peine en appel.

Plus de détails à venir