Campbellton veut s’attaquer à l’itinérance

Les problèmes d'itinérance sont préoccupants dans le Restigouche, selon le maire de Campbellton Jean-Guy Levesque.

Dans le passé, quelques personnes avaient de la difficulté à trouver un abri et se tenaient sur le coin des rues, en été particulièrement, mais un peu moins l'hiver, remarque le maire, en entrevue à l'émission La matinale.

Mais leur nombre a augmenté cet été, en raison de la crise du logement qui touche la région.

On s’aperçoit qu’il y en a de plus en plus , affirme Jean-Guy Levesque.

Le problème prend de l'ampleur au point d’être discuté à la Commission des services régionaux.

On veut vraiment l'attaquer de front. Dans les prochaines semaines, on va se donner une façon de travailler , annonce-t-il.

S'inspirer de bons modèles

Il n’y a pour l’instant pas d’abris ou centres de services pour les itinérants à Campbellton. La municipalité envisage de se doter prochainement d'infrastructures.

On veut travailler avec le Centre Accalmie Pointe-à-la-Croix au Québec qui dispose de bons services , indique M. Levesque.

Des organismes spécialisés vont être appelés pour aussi aborder les questions de santé mentale.

