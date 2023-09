Un groupe d'étudiants du campus de la vallée d'Annapolis du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse lance un programme pour offrir des repas maison gratuits aux étudiants, dans l'espoir de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Le groupe utilise les restes de la banque alimentaire du campus, et les surplus des agriculteurs de la vallée comme ingrédients pour les repas. Les étudiants construisent aussi une serre pour pouvoir avoir accès à des produits frais toute l'année.

Le programme est à l'essai depuis juin et sera instauré en octobre. Brianna Barton souhaitait s'impliquer dans le groupe, car elle a un lien personnel avec sa mission.

Publicité

En fait, j'ai grandi dans une maison où règne une véritable insécurité alimentaire et c'était un thème commun dans toute la ville dans laquelle j'ai grandi , dit l’étudiante en technologie d'ingénierie de la durabilité énergétique qui est aussi présidente de la section Enactus , le groupe derrière ce projet.

Il y a certainement beaucoup d'étudiants en difficulté en ce moment.

Suzanne Milner, professeure de commerce et conseillère pédagogique du club, explique que certains produits de la banque alimentaire ne sont pas pris parce que les étudiants ne savent peut-être pas comment les incorporer aux repas.

Ouvrir en mode plein écran Certains aliments des banques alimentaires universitaires sont parfois laissés de côté. Photo : Radio-Canada / Daniel Jardine

Elle donne l’exemple des pois chiches en conserve. Le groupe les a utilisés pour préparer un chili végétarien, qui a connu un grand succès.

Publicité

Il ne s'agit pas seulement de rendre la nourriture accessible aux étudiants , a dit la professeure. Ça leur apprend aussi à se nourrir avec ce qu'ils ont.

Brianna Barton espère qu'à partir d'octobre, le groupe sera en mesure de nourrir au moins 30 étudiants par semaine sur un campus d'environ 250.

Ils se réuniront chaque semaine pour préparer les repas puis les placer dans le congélateur de la cafétéria.

Les étudiants pourront les prendre gratuitement ou payer 3 $ par repas s'ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent aussi payer 5 $ pour en acheter un et en donner un à un autre étudiant dans le besoin.

Rendre la nourriture accessible

À mesure que le groupe s'agrandit le mois prochain, il prévoit avoir besoin de plus d'étudiants bénévoles, de plus de partenariats communautaires, de plus de financement et potentiellement d'une cuisine commerciale dans laquelle travailler.

En plus de progresser sur leur propre campus, Brianna Barton et Suzanne Milner croient que le programme pourrait se transformer pour fournir des repas pour les écoles primaires et secondaires locales.

Même si quelques repas, ou un repas ici ou là, ne semblent pas faire de différence, cela a en réalité un impact énorme , dit Brianna Barton.

Tenter de rendre des repas accessibles au plus grand nombre d'étudiants et de jeunes possible est un de nos objectifs.

Avec les informations de Celina Aalders de CBC