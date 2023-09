La tempête d’automne qui balaye depuis dimanche soir le sud-ouest de la Colombie-Britannique a causé des coupures de courant. Une alerte météorologique est toujours en vigueur jusqu’à la nuit prochaine dans certains secteurs.

Plus de 5000 abonnés sont privés d’électricité dans le secteur du Lower Mainland et de la côte Sunshine, 3500 dans le Nord de l’Île de Vancouver, et 2500 dans sa partie Sud, selon les chiffres de BC Hydro de lundi matin.

Si les causes de plusieurs pannes restent à confirmer, la société de la Couronne confirme que certaines sont liées aux forts vents et aux précipitations qui ont touché le Sud-Ouest de la province et plus particulièrement ses côtes.

À Oyster River, au Sud de Campbell River, sur l’Île de Vancouver, un arbre tombé sur les lignes électriques prive de courant lundi matin près de 2000 personnes. Même chose à Hornby Island, où plus de 300 clients n’ont plus d'électricité.

Première tempête de l'automne

Il s'agit de la première tempête de vent de l'automne, et les arbres ont encore toutes leurs feuilles. Les branches d'arbres lourdes cassent plus facilement lors de forts vents, ce qui pourrait causer plus de dommages et de pannes d'électricité que des tempêtes de vent de force semblable plus tard dans la saison , fait savoir Environnement Canada.

Une alerte est toujours en vigueur pour cours et concerne tout l’Est de l’Île de Vancouver, la côte Sunshine, la côte centrale, la région de Vancouver, la Baie de Howe et l’archipel Haida Gwaii. Des vents forts sont attendus, ainsi que des pluies importantes sur certains secteurs.