À Fredericton, le projet de minimaisons pour sans-abri se rapproche des 99 constructions

Le projet de minimaisons pour sans-abri installé à Fredericton depuis deux ans s’approche de son objectif de 99 constructions. Cette approche pour résoudre la crise du logement et de l'itinérance ne s'est pas fait sans difficultés et critiques.

En septembre 2021, Marcel LeBrun, fondateur du projet 12 Neighbours, installait la première minimaison dans le jardin de sa maison de Fredericton. Aujourd’hui, 70 ont été construites sur un terrain de 24 hectares dans un quartier du nord de la ville.

Marcel LeBrun prévoit d'arrêter la construction de nouvelles minimaisons à 99.

Tous les quatre jours, une nouvelle minimaison est construite. Et l'objectif de 99 sera bientôt atteint. La communauté accueille un jardin. Des locaux pour une entreprise sociale sont en cours d’édification.

Marcel LeBrun explique que donner les clés à quelqu’un est la partie la plus facile de son travail.

La plus grande difficulté pour les résidents est de laisser derrière eux leur vie dans la rue et imposer des limites à leurs anciennes fréquentations.

Les résidents emménagent dans une maison et certaines connaissances se rappellent à eux : "tu me dois ci ou ça." Et ils prennent le contrôle. Ils [les résidents] doivent apprendre à gérer leur espace, le contrôler et choisir qui ils invitent , explique Michel LeBrun.

Dans quelques cas, 12 Neighbours a dû expulser des résidents qui ne parvenaient pas à contrôler leur logement ou qui inquiétaient d’autres résidents.

Des barrières de sécurité ont été installées récemment pour empêcher la circulation à l'intérieur de la communauté la nuit.

Pour tenter de régler le problème, des barrières de sécurité ont été installées à l’entrée de la communauté. Elles sont fermées uniquement pendant la nuit. Une mesure qui a fait une grande différence .

Je vis juste derrière les barrières. Des voitures entraient à toute heure, à trois heures du matin et me réveillaient. Les barrières ont fixé des limites , assure Samantha Seymour, qui a emménagé dans sa minimaison il y a un an.

Des critiques s'élèvent contre le projet

Ce point précis a mené à des disputes avec les voisins de la communauté et des questions concernant l’approche choisie par Marcel LeBrun.

Pour certains, concentrer autant de personnes vulnérables au même endroit n’est pas la solution.

Warren Maddox, directeur administratif du foyer pour sans-abri de Fredericton, est l'un d'entre eux. Il a alerté Marcel LeBrun quand le projet n’était qu’au stade embryonnaire.

Warren Maddox a exprimé certaines réserves concernant la concentration de personnes vulnérables au sein de la communauté de 12 Neighbours.

Je lui ai conseillé de s’arrêter à 50 minimaisons et de respirer un peu. C’est une très grande concentration de personnes. Vous avez des gens qui souffrent de paranoïa ou qui ont subi des traumatismes très importants et qui ont besoin d’être écartés de ce type de population , explique Warren Maddox.

Il croit en une approche plus décentralisée où les résidents seraient éparpillés à travers la ville.

Marcel LeBrun assure que la communauté est gérée de manière active via des programmes de rétablissement des dépendances, des plans de développement personnel et des travailleurs sociaux dédiés aux soutiens des résidents.

Depuis que cette photo a été prise, une cinquantaine de nouvelles maisons ont été construites sur le terrain. (Photo d'archives)

Côté logistique, il estime que son approche rend le logement abordable plus rapide et facile à construire.

On voulait s’attaquer au problème qu’on a à Fredericton. Si on veut faire une différence significative, il faut construire des logements , assure Marcel LeBrun.

S’il entend la critique de la décentralisation, il croit qu’il est difficile de construire une communauté de cette manière.

Si je prends l’exemple de quelqu’un qui vit dehors et je dis "je vais te mettre dans un des appartements les plus haut de gamme de la ville sans loyer pendant 10 ans." Est-ce que ça va fonctionner? Ce n’est pas leur communauté, ce n’est pas le contexte dans lequel ils ont l’habitude de vivre , estime M. LeBrun.

Samantha Seymour habite dans l'une des 70 minimaisons de Fredericton depuis un an.

Si l’approche de 12 Neighbours n’est peut être pas la bonne formule pour tout le monde, Samantha Seymour croit que c’était la bonne pour elle. Elle estime qu’elle n’aurait pas pu s’en sortir dans un immeuble classique . Elle assure que les résidents font attention les uns aux autres dans la communauté.