10 000 $ amassés pour la Fondation du rein lors d’une marche à Trois-Rivières

Près de 10 000 $ ont été amassés dimanche lors de la Marche du rein qui s'est tenue au parc Pie-XII, à Trois-Rivières. Cette somme permettra à la Fondation du rein de continuer d’offrir des services à Trois-Rivières, ainsi que de financer la recherche.

Une centaine de personnes se sont réunies pour l’événement. Des survivants de greffes de reins et leurs proches ont marché pour sensibiliser les gens aux maladies rénales, notamment.

La greffe de rein est un traitement salvateur, parce qu’il permet de reprendre le contrôle de sa vie, comme l’explique Marie-Claude Camirand, greffée depuis deux ans et membre du comité organisateur de la marche.

La dialyse à l’hôpital, c’est trois fois par semaine, quatre heures, plus les déplacements, puis plus l’état dans lequel on est après, parce que c’est très difficile. J’ai fait la dialyse péritonéale à la maison, qui est plus facile, ça, ça m’a facilité la vie, mais c’était quatre fois par jour, une demi-heure, donc faut organiser notre vie en conséquence. Tandis que la greffe, on organise notre vie comme on veut.

Plus de 1,8 million $ ont été amassés en 2023 lors des différentes Marches du rein qui se sont tenues au pays jusqu’ici. L’objectif de la Fondation du rein est de récolter 2,1 millions $.

Avec les informations d'Eugénie Larente