Le mafieux Matteo Messina Denaro meurt à 61 ans

Matteo Messina Denaro, l’un des grands patrons de la mafia sicilienne, est mort en prison à l’âge de 61 ans. Il avait été arrêté à Palerme, en Italie, en janvier après 30 ans de cavale.

Le criminel souffrait d’un cancer du côlon depuis des années. C’est une détérioration de son état qui a causé sa mort, selon le maire de L’Aquila, une municipalité à l’est de Rome, où il était hospitalisé.

Ce tueur impitoyable est notamment connu pour son rôle dans l'assassinat des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992.

Ce sont les soins que Matteo Messina Denaro recevait pour sa maladie qui avaient permis à la police de le retrouver après des décennies de recherche. Il s'est fait arrêter au début de l’année en se rendant dans une clinique en Sicile, où il recevait des traitements de chimiothérapie sous un faux nom.

Il poursuivait ses traitements pour sa maladie à la prison hautement sécurisée où il était détenu.

Selon des médias locaux, il était plongé dans un profond coma depuis vendredi. Il aurait demandé aux médecins de ne pas tenter de le réanimer.

J’aurais pu remplir un cimetière

Surnommé Diabolik , Matteo Messina Denaro était l’un des chefs de la Cosa Nostra, une puissante mafia italienne.

Reconnu comme un tueur sans pitié, il ne cachait pas ses violents accomplissements. Avec les personnes que j'ai tuées moi-même, je pourrais remplir un cimetière, se serait-il vanté à un ami, selon la presse italienne.

Le mafieux avait été condamné à la prison à perpétuité à plusieurs reprises.

Il a été entre autres impliqué dans deux attentats à la bombe en janvier et juillet 1992. Ces assassinats ont causé la mort de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, des juges détestés par la mafia italienne pour avoir dirigé un grand procès en 1986 contre la Cosa Nostra. Quatre cent soixante-quinze mafieux étaient accusés et plusieurs ont été condamnés.

La voiture du juge Giovanni Falcone avait été soufflée par l'explosion d'une puissante bombe placée sur une autoroute près de Palerme, en 1992.

Matteo Messina Denaro a également participé au meurtre de Vincenzo Milazzo, le chef du clan d'Alcamo, en 1992. Il étrangla également la compagne de ce dernier. Les deux corps furent retrouvés dans les bois.

Il a ensuite poursuivi sa salve meurtrière en 1993 en organisant des attentats à Florence, Milan et Rome, qui ont fait dix morts et une centaine de blessés.

Il a également participé à l’enlèvement du jeune Giuseppe Di Matteo. L’objectif était de convaincre le père de l’enfant de retirer son témoignage dans le procès sur l’attentat du juge Falcone. Le petit Giuseppe a finalement été tué après 779 jours de détention.

Des secrets bien gardés

Matteo Messina Denaro est l’un des derniers parrains de la mafia sicilienne à avoir été arrêté.

Après sa disparition, ce myope, connu pour porter d’épaisses lunettes, a vécu dans un appartement près de sa ville natale de Castelvetrano, dans l'ouest de la Sicile. Il avait de faux papiers et se faisait passer pour un médecin.

La police italienne avait multiplié les arrestations et les saisies de biens dans son entourage au début des années 2000 afin de le retrouver. Il aura fallu 20 ans pour que leur stratégie porte fruit tant le mafieux bénéficiait d’un important réseau de soutien.

Avant lui, ses complices Salvatore « Toto » Riina et Bernardo Provenzano s’étaient retrouvés derrière les barreaux. Ils sont tous deux morts en prison.

Le mafieux Bernardo Provenzano a été arrêté en avril 2006 par la police italienne. Il était surnommé « Le tracteur ».

Ces arrestations n’auront cependant pas permis aux autorités italiennes de percer tous les secrets de la Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro, comme ses confrères avant lui, est demeuré muet sur son passé. Il aurait même nié toute implication avec la mafia sicilienne.

Il emporte donc de lourds secrets avec lui dans sa tombe.

Selon des médias italiens, Matteo Messina Denaro sera enterré en Sicile au côté de son père, Don Ciccio, au courant de la semaine.

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press